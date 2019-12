Tierische Weihnachten: Gnadenhof lädt in Wensickendorf zum Danke-Fest

Wensickendorf

Um weit über tausend Tiere, vornehmlich Wildtiere, haben sich die ehrenamtlichen Tierschützer vom Gnadenhof und der Wildtierrettung aus Wensickendorf in diesem Jahr bereits gekümmert. „Ohne die enorme Unterstützung vieler, vieler Menschen wäre unsere Arbeit gar nicht möglich. Daher wollen wir zum Ende des Jahres all diesen Menschen mit unserem traditionellen Weihnachtsfest danke sagen“, blickt Ruth Schnitzler, Sprecherin des Tierschutzvereins, auf den heutigen Sonnabendnachmittag voraus.

Jährliches Highlight auch für die Tierschützer

Ab 15 Uhr sind dann Freunde, Unterstützer und Spender auf das Gelände des Gnadenhofs in Wensickendorf (Gärtnerweg 15) eingeladen, gefeiert wird bis in den späten Abend, „open end. Für unseren Verein ist das in jedem Jahr ein absolutes Highlight“, verrät Ruth Schnitzler. Denn anders als an allen anderen 364 Tagen des Jahres stehen ausnahmsweise am Sonnabend für die Wildtierretter nicht nur ihre Schützlinge im Mittelpunkt, sondern auch die vielen Menschen, die den Verein auf verschiedenen Wegen bei seiner Arbeit unterstützen. Neben jeder Menge Leckereien für Leib und Magen, Glühwein und Kinderpunsch „wollen wir gemütlich beisammensein, uns austauschen, einfach einen schönen Tag miteinander verbringen und Danke sagen“.

Weihnachtsfest erstmals mit Tombola – jedes Los gewinnt

Ein weiterer Höhepunkt des Weihnachtsfestes, welches von den Tierschützern ehrenamtlich und aus eigener Tasche gestemmt wird, ist zudem eine Tombola, die in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführt wird und bei der jedes Los gewinnt. „Jeder darf kommen, ganz Wensickendorf, ganz Oranienburg, ja die ganze Welt ist eingeladen“, sagt Ruth Schnitzler lachend und fügt hinzu: „Bei uns zahlt keiner, Essen und Trinken sind frei, lediglich die Tombolalose kosten etwas.“ Über Spenden, sowohl für Weihnachtsfest als auch für die Tiere, jedoch „freuen wir uns immer“. Der Erlös der Lotterie wird wie schon in den Vorjahren für die Bezahlung von Tierarztkosten verwendet, die bei der Rettung von Tieren regelmäßig anfallen.

Türe und Tore, Arme und Pfoten werden geöffnet

Rund 300 Besucher besuchten das Weihnachtsfest im vergangenen Jahr. „Es war ein überwältigender Ansturm“, sagt Ruth Schnitzler, die in diesem Jahr mit eben so vielen Gästen, wenn nicht gar noch mehr rechnet. Neben den Weihnachtsfestivitäten können sich die Besucher vor Ort auch in der Pflegestelle des Vereins umschauen. „Wir öffnen unsere Türen und Tore, Arme und Pfoten, um den Menschen unsere Arbeit näher zu bringen.“

Von Nadine Bieneck