Tierpark Germendorf: Darum bleiben doch die Türen zu

Fans des Germendorfer Tier- und Freizeitpark standen am Montag vor verschlossenen Eingangstoren. Die neuen Verordnungen seitens der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus betreffen auch Freizeitparks in Brandenburg. Allerdings hatte Tierparkchef Torsten Eichholz noch am Freitag gegenüber der MAZ erklärt, den Tierpark trotzdem am Montag öffnen zu wollen.

Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

„Wir haben uns am Wochenende noch mal in Ruhe hingesetzt und uns am Ende dafür entschieden, solidarisch mit den anderen Tierparks in Brandenburg zu sein, die alle ab 2. November geschlossen haben“, so Torsten Eichholz am Montagmorgen im Gespräch mit der MAZ. Am Sonntagnachmittag verbreitete dann der Tierpark auf seiner Facebookseite die Nachricht der Schließung ab dem 2. November – auf unbestimmte Zeit. „Unsere Mitarbeiter werden nun in Kurzarbeit gehen“, so Eichholz weiter, der am Freitag zudem eine Klage gegen die Schließung ins Gespräch brachte. „Wir sind dahingehend in Kontakt mit unserem Anwalt und besprechen weitere Schritte.“

Eichholz wünscht sich einheitliche Verordnungen

Um die Zukunft der Tiere muss sich laut Torsten Eichholz keiner Gedanken machen. „Wir haben bereits am Wochenende die ersten Anfragen für Futterspenden über Facebook erhalten. Da freut uns sehr. Wir werden aber auch so alles dafür tun, dass kein Tier bei uns verhungern muss“, so der Tierparkchef weiter. Für die Zukunft wünscht sich Torsten Eichholz klarere Richtlinien. „Es müssen einfach Verordnungen her, die für alle gleich sind. Was uns einfach total ärgert ist, dass zum Beispiel die Zoos und Tierparks in Berlin öffnen dürfen – aber in Brandenburg nicht. Das versteht am Ende kein Mensch.“

Von Knut Hagedorn