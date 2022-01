Tierpark Germendorf: Ein Auto für den Wachschutz

Germendorf

Circa 20 Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark des Germendorfer Tierparks – seit Freitagnachmittag gesellt sich ein neues Gefährt hinzu. Die ebenfalls in Germendorf beheimatete Firma „Dabag – deutsche Automobilberatung“ um Inhaber Jens Stein schenkt dem Freizeitpark ein Fiat Punto, der zukünftig für Recht und Ordnung im Park sorgen soll.

Unternehmer Jens Stein (r.) übergab am Freitag ein Fiat Punto an Tierparkchef Torsten Eichholz. Quelle: Robert Roeske

„Das Fahrzeug soll für unseren Wachschutz sein. Wir freuen uns sehr über dieses Geschenk und bedanken uns recht herzlich bei Jens Stein“, zeigt sich Tierpark-Chef Torsten Eichholz glücklich. Der Fiat Punto, Baujahr 2000, ist laut Jens Stein noch in einem Top-Zustand und daher prädestiniert für den Einsatz im Tierpark. „“Seit nunmehr fünf Jahren arbeiten wir als Dabag sehr eng mit dem Tierpark zusammen und versuchen uns immer gegenseitig zu unterstützen. So kam es auch das Torsten Eichholz mal erwähnte das sie auf der Suche nach einem Fahrzeug sind und so kam eins zum anderen“, erklärt Jens Stein.

Ungebetene Gäste im Tierpark

Am Freitagnachmittag überreichte Stein dann die Schlüssel inklusive Fahrzeug an den Tierpark. „Leider haben wir nach wie vor immer mal wieder mit ungebetenen zweibeinigen ’Gästen’ zu kämpfen, von daher ist es schon sehr wichtig dass unser Wachschutz nun auch motorisiert ist“, so Torsten Eichholz. Bislang stand noch kein Fahrzeug dafür zur Verfügung. Der seit einigen Wochen amtierende neue Tierparkleiter Konstantin Ruske nahm anschließend das Gefährt an sich und brachte es an seinen zukünftigen Bestimmungsort.

Tierpark-Fuhrpark soll langfristig elektrisch werden

Das neue Fahrzeug ist zwar kein E-Auto, dennoch blickt man auch im Tierpark in die Zukunft und versucht seinen Fuhrpark umzurüsten. „In unserem aktuellen Fahrzeugbestand fährt schon jetzt die Hälfte elektrisch.“, berichtet Marika Eichholz, die im Familienunternehmen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Ziel des Germendorfer Tierparks sei es laut Torsten Eichholz, den Fuhrpark langfristig komplett auf E-Autos umzustellen. Bis dahin kann sich aber der Wachschutz in Germendorf nun über ein neues Gefährt erfreuen, was ein wenig zu mehr Sicherheit im Park beitragen soll.

Von Knut Hagedorn