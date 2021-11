Freudige Gesichter am Mittwochvormittag in Germendorf: Gemeinsam mit Landrat Ludger Weskamp überbrachten Vertreter der Mittelbrandenburgischen Sparkasse einen Spendencheck in Höhe von 10.00 Euro. Tierpark-Chef Torsten Eichholz weiß auch schon, wo das Geld investiert wird.