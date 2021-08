Tierpark Germendorf spendiert Sohn von Bianca S. fünf Jahre freien Eintritt

Oranienburg

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod von Bianca S. aus Oranienburg steht die Kreisstadt noch immer völlig unter dem Eindruck des Geschehens. Die junge Frau war am 19. Juli tot in einem Bunker in einem Waldstück nahe Friedrichsthal aufgefunden worden. Unter Tatverdacht steht ihr Ex-Freund, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Auch Germendorfs Tierpark-Chef Torsten Eichholz zeigt sich geschockt von der Tat.

Fünf Jahre freier Eintritt

„Ich habe die Berichterstattung dazu verfolgt, mir geht das einfach so nah“, sagt er. Er könne nicht verstehen, wie man so etwas einem Menschen antun könne. „Das hat mich wirklich sehr bewegt und da habe ich überlegt, wie ich helfen kann.“ So reifte in Torsten Eichholz der Entschluss, dem Kind etwas Gutes zu tun. „Wir spendieren dem Kind und der Oma freien Eintritt in unseren Tierpark – und zwar für die nächsten fünf Jahre“, sagt er im Gespräch mit der MAZ. „Der Kleine leidet schon genug unter dem Verlust seiner Mutter und wir wollen ihn einfach ein bisschen ablenken.“

Auch eine ganz persönliche Führung durch den Tierpark wartet auf den Fünfjährigen. „Er darf gern mit uns einmal hinter die Kulissen des Parks schauen.“ Geplant ist, der Familie eine Fünf-Jahres-Karte und eine kleine Spende zukommen zu lassen. „Gern darf sich die Familie bei uns im Park melden, dann leiten wir alles in die Wege.“

Schicksal der Familie lässt Torsten Eichholz nicht los

Das Schicksal von Bianca S. und ihrem Sohn lässt den Germendorfer nicht los. „Als ich erfahren habe, was passiert ist, waren meine Gedanken sofort beim Kind und bei der restliche Familie.“ Nun müsse man auch schauen, wie der Fünfjährige das Geschehene verarbeiten kann. „Ich glaube, er hat es noch gar nicht realisiert“, sagt Torsten Eichholz traurig.

Am vergangenen Wochenende hatte ein Bekannter von Bianca das Ergebnis seiner Spendensammlung an die Familie überreicht: Stolze 1350 Euro waren so zusammengekommen. Geld, das die Familie wohl in ein neues Bett für den Fünfjährigen investieren wird.

Von Stefanie Fechner