Germendorf

Endlich ist es wieder soweit – der Tierpark Germendorf hat seit Dienstag wieder geöffnet. Kinder und deren Eltern dürfen auf das Gelände und können dort schöne Stunden verbringen. Doch noch immer ist nicht alles erlaubt, was vor der Pandemie selbstverständlich war. Und eine Bedingung für einen Besuch gibt es zudem: Jeder, der auf das Gelände möchte, muss einen Corona-Negativtest vorlegen. Kinder sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Tests sind in den jeweiligen Testzentren oder in Apotheken zu bekommen. Sie gelten für 24 Stunden.

„Wir haben uns am Montag beim Landkreis und auch im Gesundheitsministerium erkundigt, was wir erfüllen müssen, um wieder öffnen zu dürfen“, sagt eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung des Tierparks. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes erlaubt die Öffnung von Tierparks ausdrücklich.

Besucher auf der Internetseite

Es gab auch schon einige Besucher, die am Dienstag vor den Toren des Germendorfer Areals standen. Diese hätten hinein gedurft, wenn sie denn einen Negativtest dabei gehabt hätten. Viele haben davon aber wohl nichts gewusst und mussten etwas enttäuscht wieder umkehren.

Auf der Internetseite des Tierparks und auf der Facebookseite ist alles Wichtige nachzulesen. So sind alle Fahrgeschäfte weiterhin geschlossen. Aber die Imbisse sind geöffnet.

Den Tieren geht es allen gut

Der Tierpark in Germendorf war seit dem 19. April wieder komplett geschlossen, nachdem die Tiere dort zwischenzeitlich wieder besucht werden konnten. Mit einer so schnell wieder neuerlichen Öffnung hatte die Tierparkverwaltung nicht gerechnet, wie die Verwaltungsmitarbeiterin jetzt verriet. „Wir waren davon ausgegangen, dass wir ab 2. Mai wieder den Betrieb aufnehmen können.“

Den Tieren geht es allen gut. Sie würden sich freuen, wieder Menschen zu sehen, sagt die Mitarbeiterin der Verwaltung.

Von MAZonline