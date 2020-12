Tierpark begrüßt Neuzugang: Luchsdame „Luna“ in Germendorf

Germendorf

Tierischer Neuzugang in Germendorf. Luchsdame „Luna“ gehört seit Mittwoch zum Inventar des beliebten Tier- und Freizeitparkes. Die neun Monate alte Wildkatze wurde aus dem Tierpark Luckenwalde angeliefert und wird nun zusammen mit Luchs Linus (2) die Gäste begeistern. „Wir freuen uns riesig und hoffen natürlich, dass sich Luna und Linus gut verstehen“, erklärt Tierparkchef Torsten Eichholz.

Luchsdame Luna ist neu im Tierpark Germendorf. Quelle: Knut Hagedorn

Namensgeber für den Neuankömmling war der Frauen-Fußballbundesligist 1. FFC Turbine Potsdam, die zugleich die Patenschaft für das Tier übernommen haben. „Wir haben im Mannschaftskreis einen Chat eröffnet und unsere Mitspielerin Melissa Kössler schlug den Namen vor, der uns sofort alle begeisterte“, berichtete Turbine-Spielerin Rieke Dieckmann, die zusammen mit Mitspielerin Sara Agrež am Mittwoch der Ankunft „Lunas“ in Germendorf beiwohnte. Auch Linus hat nun eine neue Patenschaft, das in Oberkrämer beheimatete Unternehmen Energieinsel GmbH hat diese übernommen.

Tierparkchef Torsten Eichholz mit den Turbine-Spielerinnen Sara Agrež (l.) und Rieke Dieckmann. Quelle: Knut Hagedorn

Beeindruckt und wahnsinnig dankbar zeigt sich Sabine Stoge über die Hilfsbereitschaft vieler Menschen inmitten der Corona-Pandemie. „Es ist einfach nur großartig, welch Hilfsbereitschaft uns entgegengebracht wird. Wir haben bereits über 120 Tierpatenschaften abgeschlossen und mehr als 13000 Euro an Spenden erhalten“, zeigt sich die Vorsitzende des Tierpark-Fördervereines demütig.

