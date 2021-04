Oranienburg

Ein Fuchs rief am Samstag die Wildtierrettung in Oranienburg auf den Plan. Das Tier hing mit zwei Pfoten in einem Wildschutzzaun nahe der Autobahn. Sofort hatte sich ein Team der Tierschützer auf den Weg gemacht, wie Ruth Schnitzler vom Verein Gnadenhof und Wildtierrettung Notkleintiere in Oberhavel im MAZ-Gespräch erzählt. Sie ist sichtlich schockiert über diesen Vorfall.

Der Draht des Zauns hat sich durch die Pfoten des Tieres gebohrt. Quelle: Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere e.V.

Schnitzler geht davon aus, dass das ein Werk Dritter sei. „Da kann der Fuchs selbst so nicht hingekommen sein“, sagt sie und verweist auf das Foto. Darauf ist zu sehen, wie das Tier in seitlicher Lage mit Hinter- und Vorderpfote an dem Zaun hängt. Die Drähte hatten sich bereits durch die Füße des Fuchses gebohrt. Sein Kopf hing herunter. Als er von Passanten entdeckt wurde, war er bereits tot.

Fuchs war Mutter von Welpen

Ruth Schnitzler geht davon aus, dass sich der Vorfall in der Nacht zuvor ereignet hat. „Lange kann das nicht her sein. Die Verletzungen waren noch frisch.“ Sie und ihr Team erstatteten Anzeige wegen Tierquälerei. Es ist auch denkbar, dass der Fuchs etwa bei einem Fluchtversuch selbst an dem Zaun hängen blieb, laut den Profis der Wildtierrettung ist das anhand der Spurenlage aber sehr unwahrscheinlich.

Besorgniserregend ist, dass der Fuchs ein ausgebildetes Gesäuge hatte, wie Ruth Schnitzler informiert. Das bedeutet, er hatte erst kürzlich Junge bekommen. „Trotz intensiver Suche konnten wir keinen Bau finden. Von den Welpen fehlt jede Spur“, sagt Schnitzler. Ob sie noch am Leben sind und vielleicht Hilfe brauchen ist ungewiss.

Klar ist nur, dass sich Vorfälle wie diese in letzter Zeit häufen, berichtetet Ruth Schnitzler – sei es die Krähe mit Pfeil im Bauch oder Katze mit abgeschnittenen Schwanz. Gegen all das wollen sie und ihr Team weiter konsequent vorgehen.

