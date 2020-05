Der tödliche Unfall, bei dem ein Lkw und eine Radfahrerin in Oranienburg im April 2018 miteinander kollidiert waren, hatte in der Kreisstadt für große Betroffenheit gesorgt. Die 59-jährige Radlerin war noch am Unfall ihren schweren Verletzungen erlegen. Gegen den 31-jährigen Lkw-Fahrer wurde inzwischen Anklage erhoben. In der Verhandlung wird unter anderem geklärt werden müssen, ob der Mann bei dem Unfall unter „berauschenden Mitteln“ gestanden hatte.