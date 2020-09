Ein tödlicher Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorradfahrer sorgte am Mittwoch für Entsetzen und große Anteilnahme in Oranienburg. Freunde und Angehörige des verunglückten Motorradfahrers stellten am Unfallort Blumen und Kerzen auf. Unterdessen soll ein Gutachten Aufschluss über den Unfallhergang geben.