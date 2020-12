Tödlicher Unfall bei Germendorf: So erlebte ein Ersthelfer das Unglück

Germendorf

Die Bilder gehen Martin Kloskowski nicht mehr aus dem Kopf. Der 34 Jahre alte Staffelder war einer der Ersten, der am Montag am Unfallort zwischen Germendorf und Schwante ankam. „Ich war auf dem Rückweg vom Kinderarzt und mit meinem dreijährigen Sohn unterwegs“, erinnert sich Martin Kloskowski an den tragischen Unfall, bei dem ein Skoda auf der L170 aus Sommerswalde kommend in Richtung Germendorf aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort mit einem Straßenbaum kollidierte und wieder auf die Straße schleuderte. Der Wagen fing sofort Feuer, für die Person im Inneren des Fahrzeuges kam jede Hilfe zu spät. „Ich habe mein Auto sicher abgestellt und bin sofort raus. Erst beim dritten Mal hatte ich Handy-Empfang und konnte die Feuerwehr erreichen. Die waren auch schnell da. Doch die drei, vier Minuten kommen einem wie eine Ewigkeit vor.“

Die Unfallstelle wurde vermessen. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Zumal dem jungen Familienvater die Hände gebunden waren. „Ich wollte zum Auto, doch da sah ich schon, dass Flammen aus dem Wagen kamen. Was sollte ich tun? Auch ein anderer Mann wusste nicht, was richtig ist. Niemand traute sich zum Auto“, erzählt der 34-Jährige die Minuten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. „Da geht einem alles durch den Kopf. Wer sitzt da im Auto? Sind da vielleicht auch Kinder drin? Es war ein schreckliches Gefühl, nur zugucken zu können.“

Die Bilder lassen ihn nicht mehr los

Auch am Dienstag konnte Polizeisprecherin Christin Knospe noch keine weiteren Angaben zur Identität der verstorbenen Person machen. „Dazu gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse“, so Knospe. Der Leichnam wird derzeit rechtsmedizinisch untersucht.

Bilder, die einen nicht mehr loslassen. „Ich mache mir auch Vorwürfe. Was hätte ich anders machen können?“, fragt er sich nach dem Unfall in einem Waldstück, wo es wenig Handy-Empfang gibt. „Das Auto kam aus Schwante und fuhr Richtung Oranienburg. Plötzlich krachte es gegen den Baum und drehte sich einmal. Ich wollte sofort hin, doch die Flammen waren schon zu groß.“ Verärgert sei der Staffelder darüber, dass ein drittes Auto einfach den Blinker setzte und umgedrehte. „Das darf doch nicht wahr sein. In aller Hektik konnte ich mir das Nummernschild nicht merken“, sagt Martin Kloskowski. „Jede Hilfe war wichtig. Wie jemand so etwas in dieser Situation machen kann, verstehe ich nicht.

Für die Person im Auto kam jede Hilfe zu spät. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Der Ersthelfer hat alles richtig gemacht“

Cornel Gratz von der Ortsfeuerwehr Germendorf fungierte am Montag als Einsatzleiter. „Der Ersthelfer hat alles richtig gemacht“, bestätigt der erfahrene Feuerwehrmann und betont: „Mit einem Feuerlöscher hätte man dort auch nichts mehr ausrichten können.“ Schon bei Eintreffen der Rettungskräfte habe der Wagen in Vollbrand gestanden. Außerdem gibt er zu bedenken: „Bei solch einem Feuer entstehen ja auch hochgiftige Gase, Ersthelfer sollten sich nicht selbst auch noch in Gefahr bringen.“ Wichtig sei aber in jedem Fall, so wie auch hier geschehen, dass sofort der Notruf über die 112 abgesetzt wird. „Das ist die Pflicht, der Rest ist die Kür“, stellt er klar. Erst danach solle man – sofern es möglich ist – erste Hilfe leisten. „Wichtig dabei ist, immer auf den Eigenschutz zu achten“, erklärt Cornel Gratz.

Die Feuerwehrleute waren am Montag bis 15.30 Uhr im Einsatz – auch für sie ein schwerer Einsatz. „Daher haben wir erfahrene Kameraden ausgewählt, die dann direkt am Fahrzeug gearbeitet haben“, erklärt der Einsatzleiter den Ablauf vor Ort. „ Unfälle mit Verstorbenen und schwer Verletzten sind immer schlimm.“ Auch für Martin Kloskowski.

Von Sebastian Morgner