Tödlicher Unfall nahe Germendorf: Eine Person stirbt im brennenden Auto

Germendorf

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Montagmittag (14. November) gegen 11.30 Uhr auf die L170 zwischen Germendorf und Sommerswalde alarmiert. Laut der ersten Alarmierung sollte dort ein Auto mit einem Baum kollidiert und anschließend in Flammen aufgegangen sein. Diese Lage bestätigte sich für die Retter kurze Zeit später. „Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Skoda mit Oberhaveler Kennzeichen die L170 aus Sommerswalde kommend in Richtung Germendorf“, bestätigte die Polizei an der Unfallstelle.

Der Skoda prallte gegen einen Baum, schleuderte zurück auf die Straße und fing sofort Feuer. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Anzeige

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen auf gerader Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, stieß dort gegen einen Straßenbaum, schleuderte zurück auf die Straße und fing Feuer. Für die Person im Inneren des Fahrzeuges kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannte in ihrem Fahrzeug. „Derzeit steht noch nicht fest, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt“, erklärte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Ein Gutachter der DEKRA wurde neben der Kriminalpolizei ebenfalls an die Einsatzstelle alarmiert. Die L170 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst und Notarzt sowie die hauptamtlichen Kräfte der Stadt Oranienburg und die Ortsfeuerwehr Germendorf.

Von Stefanie Fechner