Oranienburg

Gefeilscht wird nur noch selten. „Die Leute wissen, dass Handwerk ihren Preis hat.“ Davon ist Bettina Sonnenschein überzeugt. Sie ist eine der Händlerinnen, die an diesem Wochenende ihre Waren auf dem Töpfermarkt auf dem Oranienburger Schlossplatz verkaufen.

Bettina Sonnenschein hat in Cossebaude bei Dresden seit 25 Jahren ihre Werkstatt. Gelernt hat sie in der Meißener Porzellanmanufaktur. „Ich wollte dann das Filigrane des Porzellans im Ton wiederfinden.“ Von ihr kommen Töpfe und Figuren. Die Hexe beispielsweise. „Das sind mehrere Arbeitsschritte.“ Sie müsse zusammengebaut werden, das Gesicht werde geformt, getrocknet, gebrannt, bemalt, noch mal gebrannt. „Da vergehen insgesamt drei bis vier Wochen, weil das immer wieder trocknen muss.“ Die Coronazeit sei schwierig gewesen. Online laufe nur wenig, „weil die Leute die Ware sehen und anfassen wollen.“

Bettina Sonnenschein. Quelle: Robert Tiesler

Zier- und Gebrauchskeramik verkaufte Christina Ahlert aus Großbeeren an ihrem Stand. „Trotz des Wetters läuft es gut“, sagte sie am Sonnabendmittag, an dem es immer mal wieder regnete. Tassen, Teller, Schüsseln und Vasen gab es bei ihr. Die Keramiken werden dreimal gebrannt, so werde die Oberfläche zum Reißen gebracht. „Dadurch entsteht das Dekor“, so Christina Ahlert. „Das sieht aus wie kaputt, ist es aber nicht.“ Seit den 80er-Jahren ist das schon ihr Handwerk, schon die Eltern hatten eine Töpferei, erzählte sie. „Wir haben uns mit Erfolg spezialisiert.“ In ganz Ostdeutschland sei sie mit ihrem Mann unterwegs. „Von der Ostsee bis nach Sachsen.“ Viele Händler würden sich schon kennen, es handele sich um einen festen Stamm.

Keramik für Haus und Garten verkaufte Folkert Grahlmann aus Buntenbock im Harz – stellvertretend für seine Frau Andrea, die nicht nach Oranienburg mitgekommen war, weil sie in der Werkstatt schon neue Ware herstellt. „Wir sind froh, dass es wieder läuft“, erzählte er am Sonnabendmittag. Im vergangenen Jahr seien 20 von 25 eigentlich geplanten Märkten ausgefallen. „Jetzt geht es wieder einigermaßen.“ Auch wenn ihn die verschiedenen Regeln an den unterschiedlichen Orten verwundern. „Von strengen Regeln bis fast gar keinen Regeln ist alles dabei“, sagte Folkert Grahlmann.

Folkert Grahlmann. Quelle: Robert Tiesler

Um auf den Töpfermarkt in Oranienburg zu gelangen, mussten die Besucher nur einen Zettel mit ihrem Namen und einer Telefonnummer abgeben. Masken waren auf dem Gelände nicht erforderlich. Ruth Holzweg aus Lehnitz war vom Markt allerdings ein wenig enttäuscht. „Ich hatte mir mehr Handwerkliches erhofft“, sagte sie. Sophia Gorski aus Wandlitz hatte dagegen schon einige Kleinigkeiten gekauft. „Einen kleinen Schwimmfrosch und eine kleine Gartenschnecke.“ Vor allem weil die Schwiegermutter Töpferware liebt, kam sie auf den Schlossplatz. „Der Markt ist gut.“ Allerdings sei ihr aufgefallen, dass die Preise ziemlich angezogen hätten.

Von Robert Tiesler