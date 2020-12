Tolle Aktion am Sonntag: Den Oranienraupen auf der Spur

Oranienburg

„Am Sonntag wird die Stadt Oranienburg von einer bunten Würmerfraktion überfallen. Wir sind eine kleine Möchtegern-Künstlergruppe, die vom Fieber der Wandersteine gepackt wurde“, berichtet Helgrit Kniffert. „Es bereitet uns Freude, kleine Steine hübsch zu bemalen, um sie dann in Oranienburg auszusetzen.“ Der Finder postet sie auf Facebook und verlegt sie dann an einen anderen Ort. Und so geht es immer weiter. „Wir freuen uns, wenn wir sie malen. Wir freuen uns, wenn wir sie aussetzen. Wir freuen uns, wenn wir sie finden. Wir freuen uns, wenn unsere Steine uns dann wieder bei Facebook anlächeln. Wir machen die Stadt Oranienburg bunter. Am Sonntag werden wir Würmchen und Raupen verteilen“, berichtet Helgrit Kniffert. Die Hobbykünstler haben die Facebook-Gruppe „Oranienstein“ ins Leben gerufen. „Wir freuen uns, wenn sich noch viel mehr Oranienburger anschließen und mit machen. Noch mehr Freude und ein noch bunteres Oranienburg, das wäre mein Ziel. In den derzeitig heftigen Coronazeiten ein willkommender Freizeitspaß.“

Von Wiebke Wollek