Toms Angelwelt in Oranienburg ist Anlaufstelle für Petrijünger

Oranienburg

Angelhaken, Ruten, Köder, Senkblei, Posen und anderes Zubehör: Bei Toms Angelwelt in der Oranienburger Kanalstraße gibt es alles, was das Herz eines eingefleischten Petrijüngers höher schlagen lässt. Das zeigen auch die Kundenfotos und Pokale, die zahlreich die Wände des Geschäftes zieren. Inhaber des Angelladens ist Thomas Krell (53), der ursprünglich aus Eisenhüttenstadt stammt und 1988 der Liebe wegen den Weg in die Kreisstadt fand.

Erst Umschulung, dann Selbstständigkeit

„Angeln war schon immer meine Leidenschaft“, sagt er. Seinen ersten Lebensweg beschritt er in der Stahlbranche, bevor eine Umschulung zum Einzelhandelskaufmann im Jahr 2000 alles änderte. „Ich habe mich danach mit meiner Leidenschaft zum Fischen selbstständig gemacht“, berichtet er. Seinen ersten Laden richtete er im April 2003 in der Friedensstraße ein. „Viele Kunden begleiten mich schon seit Jahren, und ohne sie würden wir auch nicht überleben“, findet der 53-Jährige klare Worte. Vor allem die Zeit rund um die Coronapandemie ließ die Umsätze einbrechen. Thomas Krell musste schließen, das Internet und seine vielfältigen Bestellmöglichkeiten taten ihr übriges.

Azubi Marin (r.) lernt bei Thomas Krell das Handwerk des Einzelhandelkaufmannes. Quelle: Stefanie Fechner

„Aber ich erhalte tolle Unterstützung aus der Familie“, zeigt er sich dankbar. Auch seine Frau hilft im Laden aus, wenn Not am Mann ist. Doch eines, da ist sich Tom, wie er von allen genannt wird, sicher, kann das Internet nicht ersetzen: Das persönliche Gespräch und die individuelle Beratung. Auch der Plausch am Tresen „gehört einfach dazu“, sagt er. Im Februar 2008 hat er eine Zweigstelle in Zehdenick eröffnet. „Wir haben viele Kunden im Nordkreis, die vorher immer bis nach Oranienburg fahren mussten“, begründet er. Auf fast 140 Quadratmetern steht den Kunden dort das gleiche Sortiment wie in Oranienburg zur Verfügung.

Geheimtipps hat Thomas Krell immer parat

Seinem Hobby frönt der Oranienburger, wann immer es geht – auch wenn ihn die Selbstständigkeit nicht oft ans Wasser lässt. Den einen oder anderen Geheimtipp für Angelstellen hat er trotzdem parat. „Ich bin dann vor allem im Norden des Landkreises unterwegs, die Ruhe und die Natur dort haben es mir einfach angetan.“ Auch seinen bisher größten Fang hat er in der Nähe von Gransee gemacht. „Einen Karpfen mit fast 20 Kilogramm Gewicht“, erinnert er sich.

Je ein Auszubildender in Zehdenick und Oranienburg lernen bei ihm den Beruf des Einzelhandelskaufmannes. Für den 18-jährigen Zehdenicker Marvin Bohrke ein absoluter Traumjob. „Was besseres kann mir nicht vorstellen“, schwärmt er. Man kenne sich schon „seit Ewigkeiten“ aus dem Geschäft in Zehdenick.

Von Stefanie Fechner