Oranienburg

Erst am Freitagnachmittag kam die Nutzungsgenehmigung, heute schon sind die neue Aula und Cafeteria in der Torhorst-Gesamtschule Oranienburg in Betrieb gegangen. „Das ist das Einlösen eines Versprechens nach den Herbstferien an die Schülerinnen und Schüler und das Lehrerkollegium. Die Arbeiten sind schneller vorangeschritten als erwartet“, sagt Landrat Ludger Weskamp. „In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro, den Fachplanern und den ausführenden Unternehmen haben wir uns dazu entschlossen, die neuen Räumlichkeiten bereits in Betrieb zu nehmen, um Entlastung für alle Beteiligten zu schaffen.“

Denn die Bauarbeiten finden seit über einem Jahr bei laufendem Schulbetrieb statt. Der Landkreis Oberhavel investiert über 17 Millionen Euro in die komplette Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 geplant. Dafür wird die Schule um einen rund 4050 Quadratmeter großen Gebäudeteil sowie Ganztagsschulbereich erweitert. Es entstehen 20 allgemeine Unterrichtsräume mit einer jeweiligen Größe von 64 Quadratmetern. Der Rohbau für diesen Neubau stand bereits Anfang des Jahres.

Neue Cafeteria. Quelle: Landkreis

Und auch der Innenausbau schreitet voran: Die Fenster sind eingebaut, die Wände geputzt, Elektronikanschlüsse und Lüftungsanlage installiert. Im Ganztagsschulbereich entstehen hier in den kommenden neun Monaten eine Bibliothek, Aufenthalts- und Arbeitsplätze für die Schülerinnen und Schüler sowie vielfältige Möglichkeiten für Arbeitsgemeinschaften wie Theatergruppen, Kochen und Backen und die Schulsozialarbeit. Bestandteil dieses Bereiches sind auch die nun in Betrieb genommenen 600 Quadratmetern – auf dieser Fläche befindet sich die Aula in direkter Verbindung mit der Cafeteria.

Die Aula bietet Platz für 420 Personen und ist mit einer Szenenfläche und Mobiliar ausgestattet, um größere Schulveranstaltungen wie Theateraufführungen oder Zeugnisübergaben durchführen zu können. Die bisherige Aula wird im weiteren Baugeschehen zum Kunstraum umgestaltet. Die Cafeteria ist 110 Quadratmeter groß, bietet 48 Sitz- und zusätzliche Stehplätze. Auch die Cafeteria ist bereits mit Mobiliar ausgestattet. „Der Caterer ist schon umgezogen, so dass die Versorgung seit heute in der neuen, modernen Cafeteria stattfinden konnte“, sagt Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf.

Zur Ausstattung der neuen Küche gehören neben einer Ausgabestrecke natürlich der Kochbereich, eine Spülstrecke, das Warenlagen und die Sozialräume für das Personal. Sieben Fachkabinette für Naturwissenschaften und weitere für Musik, Wirtschaft, Arbeit und Technik sowie eine Lehrküche werden in den kommenden Wochen ausgestattet. Die Räume wurden in den vergangenen Wochen mit neuen Fußböden, Akustikmaßnahmen, Elektroinstallationen und Malerarbeiten vorbereitet. Zwischenzeitlich wurden die Räume für den allgemeinen Unterricht genutzt. Nun befinden sich die Baufirmen auch hier im Endspurt.

Bereits im August dieses Jahres sagte Kerstin Niendorf zum Baufortschritt: „Ich bin sehr zufrieden, wenn die Arbeiten weiter so voranschreiten, wird die Torhorst-Gesamtschule pünktlich und wie geplant zum Schuljahresbeginn im kommenden Jahr in neuem Glanz erstrahlen und auf modernstem Stand ausgestattet sein.“ Nach der neuesten Bauentwicklung hält sie an der Übergabe zum neuen Schuljahr erst recht fest.

Von MAZonline