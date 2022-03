Runde um Runde sind die Schüler der Oranienburger Torhorst-Schule gelaufen, um möglichst viele Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Die großzügige Summe wurde am Montag an den Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf übergeben – dort weiß man auch schon, zu welchem Zweck das Geld eingesetzt wird.

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro konnten die Wildtierretter aus Wensickendorf am Montag in Empfang nehmen. Quelle: Foto: Stefanie Fechner