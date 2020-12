Tornow

„I couldn´ care less“ – es könnte mich nicht weniger kümmern, lautet der Titel eines bekannten Liedes der Popsängerin Leslie Clio. Auf den Tierschutz trifft das nicht zu, der kümmert die in Hamburg geborene Wahlberlinerin sehr. Am Dienstag besuchte sie das Tierheim in Tornow und war zugegen, als rund 16,5 Tonnen Hunde- und Katzenfutter abgeladen wurden. Die Dosen und Tüten stammten aus dem mittlerweile vierten Spendenmarathon für Tiere, den die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen (Veto) ins Leben gerufen hat und der gestern zu Ende ging. Das Ziel sei es gewesen, so Amir Abdel Rahim, der für Veto vor Ort in Tornow war, 1.250 000 Kilogramm Futter zusammen zu bekommen. Die Unterstützer konnten dazu auf der Seite www.spendenmarathon-tiere.de zwischen verschiedenen Paketen wählen. Zwischen der „Tagesration Trockenfutter“ für 98 Cent und dem „30 Tage satt“-Paket für 35 Euro und zwei bis drei Hunde wählten bis gestern mehr als 52 000 Spenderinnen und Spender aus, wie sie in den Wintermonaten in Not geratenen Vierbeinern helfen wollen.

Mehr Tiere vermittelt

Und das Europaweit, wie Rahim betonte. 550 Tierheime auf dem Kontinent sind Veto angeschlossen und konnten sich um einen Teil der gespendeten Tiernahrung bewerben. So auch die Oberhaveler Einrichtung in Tornow, wie die stellvertretende Leiterin Maria Ehrler berichtete. „Damit werden wir im kommenden Jahr keine Futtersorgen mehr haben“, lächelte sie, während ihr Blick über die Europaletten im Lkw wanderte. Spenden seien jedoch weiterhin sehr gerne gesehen, denn auch die Vierbeiner freuen sich über etwas Abwechslung im Napf. Von denen gibt es momentan weniger in Tornow als sonst um diese Jahreszeit üblich, sagte sie. Eine positive Auswirkung des Corona-Jahres. Mehr Menschen haben sich nach einem neuen Gefährten umgesehen und so fanden auch mehr in Tornow betreute Katzen und Hunde ein neues Zuhause. Alles natürlich unter den auch sonst üblichen Maßgaben bei der Vermittlung. „Wir schauen natürlich wie immer hin, ob es passt“, betont Maria Ehrler.

20 Hunde und rund 45 Katzen haben momentan im vom Tierschutzverein Oberhavel e.V. betriebenen Tornower Heim ein Körbchen gefunden. Besonders bei Katzen sei nach wie vor die hohe Zahl unkastrierter Tiere problematisch, die sich unkontrolliert vermehren. 250 Nachwuchs-Miezen waren es dieses Jahr, die hier aufgefangen und groß gezogen wurden. Die meisten haben ein neues Zuhause gefunden, allerdings nicht alle. Das liege daran, dass sie Besuchern – die während des Lockdowns übrigens nicht empfangen werden, das Heim ist außer für die Annahme von Fundtieren geschlossen – gegenüber scheu sind. „Wir haben einfach nicht die Zeit, um sie handzahm zu machen“, so Maria Ehrler. Sicher sei jedoch, dass sie nach kurzer Eingewöhnung in einem neuen Zuhause schnell einen Bezug zu ihren Menschen aufbauen und sprichwörtlich auftauen.

Extraportion für Mischling Jessy

Auftauen musste Jessy zumindest nicht. Die dreijährige lebhafte Mischlingshündin bekam von Sängerin Leslie Clio eine kleine Extraration gereicht und ein paar Streicheleinheiten dazu. Die 34jährige ist engagierte Tierschützerin und Unterstützerin der Marathon-Aktion von Veto. „Ich spende selbst regelmäßig und das hier in Berlinnähe hat sich ja förmlich angeboten, um einmal selbst dabei zu sein“. Was Heimtiere betrifft, sieht sie in Sachen Vermittlung noch einiges Ausbaupotenzial. Hier mache bisher jede Einrichtung mehr oder weniger ihr eigenes Ding. Ein gebündeltes Angebot würde dafür sorgen, dass mehr Tiere in gute Hände kämen. „Da kümmern wir uns auch noch drum“, sagte sie während des Rundgangs in Tornow.

Neben Tornow gibt es ein weiteres Heim in Deutschland, welches sich auf den Besuch des Futter-Lasters freuen kann. Dieses liegt in Baden-Würtemberg, so Amir Abdel Rahim. Die übrige gespendete Tiernahrung werde europaweit verteilt und hilft insbesondere in den für Streuner harten Wintermonaten, die Not zu lindern.

Von Björn Bethe