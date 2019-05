Oranienburg

Ein Toter ist, wie die MAZ auf Nachfrage am Sonnabend von der Polizei erfuhr, am Donnerstag, 2. Mai, in der Albert-Buchmann-Straße in Oranienburg entdeckt worden. Er soll an der Rampe der dort befindlichen Kleiderkammer gelegen haben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei der Person um einen 58-jährigen Oranienburger, der seit dem 30. April vermisst wurde. Mitarbeiter eines Pflegedienstes hatten den Mann am 30. April vormittags mehrfach in dessen Wohnung aufsuchen wollen, jedoch niemanden angetroffen. Als auch am Nachmittag niemand auf machte, wurde die Tür mit einem Zweitschlüssel geöffnet. Die Wohnung sei jedoch leer gewesen. Gegen 21.45 Uhr wurde der 58-Jährige bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Den gesamten 1. Mai über suchte die Polizei nach dem Mann, der krank ist und wichtige Medikamente einnehmen muss. Im Zuge von Befragungen ergab sich, dass eine Nachbarin den Mann noch am 29. April gesehen hatte. Die Suche nach der verschwundenen Person blieb jedoch erfolglos.

Am Morgen des 2. Mai sei der Vermisste dann gegen 8 Uhr von Mitarbeitern der Kleiderkammer an einer dort befindlichen Rampe des Gebäudes liegend entdeckt worden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, gebe es keine Hinweise auf eine gewaltsam herbeigeführten Tod des Mannes, also auf das Einwirken Dritter. Es wird vermutet, dass der Mann an den Folgen eines Unfalls verstorben ist. Womöglich ist er gestürzt.

Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, das noch nicht abgeschlossen ist.

Von Bert Wittke