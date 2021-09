Tourismus: Mit Vivienne Netzeband per Bustour das Löwenberger Land entdecken

Oranienburg

Noch sind einige Plätze frei: Die Oranienburger Tourist-Information lädt für Sonnabend, 2. Oktober 2021, zu einer Tagestour mit dem Bus ein. Unter dem Motto „Reisen und leckere Speisen“ geht die Tour quer durch das Löwenberger Land im schönen Oberhavel. Durch den Tag führt Vivienne Netzeband.

Gediegene Erlebnistour im modernen Reisebus

Entdeckt werden können viele, leckere regionale Köstlichkeiten. Und auch für die ein oder andere Überraschung ist gesorgt. Start der Bustour ist um 9.30 Uhr an der Tourist-Information Oranienburg, Schloßplatz 2. Wer sich noch einen Platz sichern möchte, sollte unbedingt schnell in der Tourist-Information buchen unter der Telefonnummer 03301 600 8110. Die Tour kostet 50 Euro pro Person in modernem Reisebus inklusive Reisebegleitung und Mittagessen in ländlichem Stil.

Von MAZonline