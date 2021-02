Oranienburg

Seit März 2020 befindet sich die Tourismus- und Freizeitbranche in einer nicht einfachen Lage. Viele Firmen und Anlagen stehen vor großen Herausforderungen, Reiseverbote wurden erteilt und Betriebe mussten ihre Tätigkeiten einstellen. Die Zukunft ist weiterhin unklar. Wie soll es weiter gehen?

Schnelle Wiedereröffnung gefordert

Der Tourismusverein Oranienburg und Umland e.V. (TVO) fordert deshalb eine schnelle Wiedereröffnung der Tierpark, Freizeit- und Parkanlagen in der Region. Berlin macht mit dem Tierpark und dem Zoo vor, dass es funktionieren kann. Betroffene Mitglieder des TVO verfügen über ausgearbeitete Hygienekonzepte und die Möglichkeit, Tickets online zu erwerben, um die Besucherströme begrenzen und kontrollieren zu können. Was spricht also gegen einen Spaziergang durch den „Schlosspark Oranienburg“, eine Runde durch den „Tier-, Freizeit- und Saurierpark in Germendorf“, das „Wildpferdgehege mit Haustierpark in Liebenthal“ oder einen kontrollierten Besuch im „Mini-Monkey Kletterwald in Birkenwerder“?

Unverständnis wächst

Für den Tourismusverein Oranienburg bleibt es unverständlich, dass eine Familie den „Kamelhof in Nassenheide“ nicht besuchen kann. All diese Einrichtungen bieten die Möglichkeit, kleine Gruppen im Freien zu empfangen. Eine große Zahl der Mitglieder des Tourismusvereins haben bis heute keine „November- oder Dezemberhilfe“ erhalten.

Zügige finanzielle Hilfe erforderlich

Diese außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes soll Unternehmen, Betriebe, Vereine, Selbstständige und Einrichtungen unterstützen, den Betrieb auch in der Coronakrise möglichst optimal aufrecht zu erhalten - für den Zeitraum, der für die Bewältigung der Pandemie notwendig ist. Ohne diese Unterstützung stünden Betriebe vor einer ungewissen Zukunft. Der Tourismusverein Oranienburg appelliert an die entsprechenden Entscheider, einen ersten Schritt in die „Normalität“ zu gehen und Outdoor Aktivitäten in Tierpark-, Freizeit- und Parkanlagen schnellstens wieder möglich zu machen. Der TVO ruft ebenso dazu auf, bei Spenden nicht nachzulassen.

Tourismusverein vertritt überregionale Tourismuswirtschaft

Der Tourismusverein Oranienburg und Umland e.V. ist der Zusammenschluss touristischer regionaler Betriebe, Freizeiteinrichtungen, Stiftungen und Körperschaften, aber auch Unternehmen aus dem Handwerks- oder Dienstleistungsgewerbe. Der Verein vertritt die überregionale Tourismuswirtschaft gegenüber der Politik und der Verwaltung. Der Oranienburger Tourismusverein ist in einzelne tourismusrelevante Prozesse eingebunden und begleitet Programme und Projekte, die der Tourismuswirtschaft der Region dienlich sind.

Von Knut Hagedorn