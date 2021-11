Tragischer Unfall in Germendorf: Vermisste Reiterin tot aufgefunden

Germendorf

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich am vergangenen Mittwoch (17. November) in einem Wald nahe des Tier- und Freizeitparks Germendorf ereignet. Wie Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigte, hatte der Reiterhof die 34-jährige Berlinerin samt Pferd gegen 13.30 Uhr als vermisst gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt sei die Frau bereits rund fünf Stunden unterwegs gewesen sein, Kontaktversuche schlugen fehl.

Spaziergängerin findet Frau und Pferd im Wald

„Nur kurze Zeit später meldete sich eine Spaziergängerin bei der Polizei und gab an, dass sie eine Frau samt Pferd in einem Waldstück nahe des Tierparks Germendorf aufgefunden hat“, so die Polizeisprecherin weiter. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 34-Jährige offenbar den Führstrick ihres Pferdes um die Hüften geknotet, um so mit ihm durch den Wald zu laufen.

„Allem Anschein nach kam es dabei zu einem Unfall, bei dem die Reiterin von ihrem Pferd hinter gezogen wurde.“ Vermutlich habe das Pferd gescheut. Die 34-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen konnte.

