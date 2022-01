Am Donnerstagabend wurde der Oranienburger Polizei eine männliche Person als vermisst gemeldet. Im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen wurde der Vermisste nun tot aufgefunden.

Tragödie in Oranienburg: Vermisste Person tot aus der Tiergartenschleuse geborgen

