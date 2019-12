Oranienburg

Bisher unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende zwei abgestellte Mercedes Sprinter auf einem Oranienburger Firmengelände in der Hans-Grade-Straße auf. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte wurde der Schaden am Montagmorgen bemerkt.

Aus einem der gewaltsam geöffneten Transporter entwendeten der oder die Täter ein Multimediasystem und diverse Bedienelemente. Ob aus dem zweiten Transporter auch etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline