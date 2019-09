Oranienburg

Die Mitglieder des Oranienburger Handballclub trauern um ihren ehemaligen Spieler Danilo Wichmann (22). „Nach langem Kampf gegen eine heimtückische Krankheit verstarb Danilo im Alter von unfassbar jungen 22 Jahren am 30. August“, heißt es im Nachruf auf der Facebookseite des Vereins.

„Er durchlief alle Kinder- und Jugendmannschaften beim Oranienburger HC“, erklärt Martin Siegler, Vize-Präsident, auf MAZ-Nachfrage. „Trainer und Mitspieler schätzten ihn für seine Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft. Er war in seinen Mannschaften immer ein Leistungsträger, einer der Schnellsten und der Sprungstärksten. Wir behalten ihn aber auch als sehr loyal seinem Team, seinen Trainern und unserem Verein gegenüber in Erinnerung. Er hat sich stets tadellos verhalten“, heißt es im Nachruf weiter.

„Es ist unfassbar, dass er nicht mehr da sein soll“

Die Trauer im Verein ist groß. „Ich habe ihn in der C-Jugend trainiert“, erinnert sich Martin Siegler an die gemeinsame Zeit. „Ich sehe Danilo noch immer vor mir. Wie er durch die Halle gelaufen ist. Extrem energiegeladen“, beschreibt Martin Siegler (41) seinen einstigen Schützling. „Er war immer nett und aufgeweckt. Es ist unfassbar, dass er nicht mehr da sein soll.“

Auch Siegler sei mit den Gedanken bei der Familie. „Der Handball schrumpft bedeutungslos zu einer Murmel, wenn so etwas passiert. Danilo war bis zur A-Jugend bei uns. Wegen der Schule und Ausbildung sowie den ersten gesundheitlichen Problemen ist er mit dem Sport kürzergetreten.“ Der OHC ist in dieser Saison mit 17 Mannschaften in die Spielzeit gestartet. Alle Altersklassen sind besetzt, oft spielen die Mannschaften in den Topligen des Landes.

Danilo war wichtige Stütze in seinen Mannschaften

Danilo Wichmann hatte Talent und war eine wichtige Stütze der Mannschaften, in der er spielte. Das ist immer wieder zu hören. OHC-Präsident Thomas Stahlberg muss sich nach der Schock-Nachricht noch sortieren. „Das hat uns schwer getroffen. Damit müssen wir erst einmal umgehen“, sagt der Oranienburger Vereinschef. „Wir sind mit unseren Gedanken bei der Familie. Wenn wir was tun können, dann werden wir alles daransetzen, dass das klappt.“

Von Sebastian Morgner