Oranienburg

„Soziales Engagement ist mir wohl in die Wiege gelegt worden.“ Das sagte Minette von Krosigk 2004 in einem Interview mit der MAZ. „Ich kann Ungerechtigkeit oder Ignoranz nicht ausstehen”, erklärte sie damals.

Bis zuletzt hat sie sich in Oranienburg engagiert. Am Montag ist Minette von Krosigk verstorben. Noch am Sonnabend erhielt sie den Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage des Landkreises Oberhavel. Den konnte sie schon nicht selbst abholen, ihr Sohn vertrat sie in der Oranienburger Nicolaikirche. Am Freitag sollte sie zudem den Ehrenamtspreis der Stadt Oranienburg bekommen.

In der Stadt galt sie als die „Mutter der Stolpersteine“. 2005 startete Minette von Krosigk das entsprechende Projekt in Oranienburg. Stolpersteine werden an Orten verlegt, wo bis zur NS-Zeit Menschen jüdischen Glaubens gelebt haben. Mit Jugendlichen verschiedener Schulen hat sie recherchiert, Veranstaltungen organisiert, Spendengelder gesammelt – und dann eben auch immer wieder Stolpersteine verlegen lassen. 67 von diesen Erinnerungsstücken liegen inzwischen in Oranienburg und den Ortsteilen.

Minette von Krosigk mit OSZ-Schülerinnen, 2008. Quelle: Robert Roeske

Sie engagierte sich lange Zeit im Förderverein für interkulturelle Bildung und Begegnung (FiBB). „Ich hatte das Gefühl, wenn ich hier wohne, auch etwas tun zu müssen — nicht nur recherchieren”, sagte sie 2004. Sie unterstützte das Forum gegen Rassismus und Rechte Gewalt in Oranienburg. Als die MAZ sie 2004 in ihrem damaligen Büro in der Bernauer Straße besuchte, hing an der Wand ihr gegenüber ein Bild eines Schülers. Titel: „ Deutschland braucht keine Faschos”. Über ihre frühere Arbeit als Journalistin hatte sie das Forum 1999 kennengelernt. Als Berichterstatterin war sie zuvor mehrfach in Kasachstan. Als sie für einen Beitrag über das Leben auf einem ehemaligen Atomversuchsgelände recherchierte, wurden sie und ihr damaliger russischer Kollege verprügelt – auf wessen Geheiß konnte sie nur ahnen.

Bevor sie Journalistin geworden ist, arbeitete sie als Bewegungstherapeutin und als Literaturagentin. Lange Zeit hatte sie im Ausland verbracht: acht Jahre Paris, neun Jahre New York. Aus Paris wollte sie am liebsten gar nicht mehr weg, hatte sie erzählt.

Das Engagement in Oranienburg war ihr eine Herzensangelegenheit. Dabei blieb sie am liebsten jedoch – zum Beispiel bei den Stolperstein-Zeremonien – im Hintergrund. „Ich bin sehr dankbar für ihr jahrelanges Engagement für die Erinnerungskultur in unserem Landkreis“, sagte Wolfgang Krüger ( CDU), der Vorsitzende des Kreistages, aus Anlass der Preisverleihung. „ Oberhavel braucht engagierte Menschen wie Frau von Krosigk – ohne sie wäre unser Landkreis um ein Vielfaches ärmer.“

Juliane Lang vom Kreisjugendring würdigte Minette von Krosigk vergangene Woche zur Preisvergabe ebenfalls: „15 Jahre unermüdliches Engagement, Arbeit mit vielen Jugendlichen, Kontakt zu Zeitzeugen und immer wieder das Ziel, die Öffentlichkeit für das damalige Geschehen zu sensibilisieren, zu mahnen und zu erinnern – gerade in der aktuellen Zeit ist das wichtiger denn je.“ Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) sagte: „Mit Minette von Krosigk verlieren wir eine unermüdliche Kämpferin für Toleranz und Zivilcourage.“ Das Forum gegen Rassismus schrieb aus Anlass ihres Todes: „Wir danken ihr für ihren unermüdlichen Einsatz und Mut im Kampf gegen Rassismus.“ Minette von Krosigk hinterlasse eine „große Lücke die keiner zu schließen vermag. Wir werden sie sehr vermissen.“

Von Robert Tiesler