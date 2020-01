Trecker-Demo in Berlin: Oberhavels Landwirte sind unterwegs in die Hauptstadt

Die meisten Wünsche der zukünftigen Nutzer des in Planung befindlichen Jugendcafés im Herzen Oranienburgs überraschten nur wenig: Freies Wlan und eine Erwachsenen-Verbotszone standen in der Liste ganz oben. Das ergab ein Workshop am Mittwochabend, bei dem die Jugendlichen zusammen mit vielen anderen Beteiligten eine erste Richtung erarbeiteten, in die das Projekt gehen soll.