Germendorf

Denkt man an Fußball in Germendorf – kommt einem automatisch ein Name in den Sinn: Heino Sandig. Seit 38 Jahren ist der heute 44-Jährige Mitglied beim FSV, fungierte als Spieler und Trainer und ist seit 2002 Vereinsvorsitzender. „Ich wohne Luftlinie nicht mal 100 Meter vom Sportplatz entfernt, dazu war damals mein Vater Frieder Vereinsvorsitzender. Von daher war mein Weg früh geebnet“, blickt Heino Sandig auf seine Anfänge zurück.

Über viele Jahre hinweg hütete Heino Sandig als Torhüter das Tor. „Allerdings fing ich ursprünglich als Feldspieler an, irgendwann hatten wir in der Jugend mal keinen Torhüter, ich ging rein und bin dort dann auch geblieben“, so der 44-Jährige.

Drei Kreuzbandrisse binnen kurzer Zeit

Schwere Verletzungen verhinderten allerdings eine langjährige Spielerlaufbahn. „Nach meinen dritten Kreuzbandriss mit 25 habe ich dann aufgehört, das hat keinen Sinn mehr gemacht. Mir war aber schon da klar, dass ich weiter dem Verein treu und behilflich sein möchte – nur halt auf anderer Art und Weise. Als ich aufgehört habe als Spieler, wurde der FSV Germendorf sportlich erfolgreich“, erinnert sich Sandig schmunzelnd.

Heino Sandig vom FSV Germendorf. Quelle: Carola Martin

Im Alter von 18 Jahren war Sandig bereits Vorstandsmitglied, sieben Jahre später grüßte der damals 25-Jährige als Vereinsvorsitzender. „Das kam eher überraschend. Unser damaliger Vorsitzender Dietmar Gratz trat auf einer Mitgliederversammlung überraschend zurück und unser Vorstandsmitglied Klaus Loth meinte, dann ich soll das machen, da ich immer eine große Klappe habe und das schon hinbekomme.“

Sportplatzgelände ist Schmuckstück

Aus dieser überraschenden Beförderung zum Vereinschef wurden inzwischen fast zwei Jahrzehnte. „Ich denke, unser Verein hat sich sehr positiv entwickelt, gerade wenn man auch das Umfeld betrachtet. Früher hatten wir eine Aschebahn um den Platz, dazu war der Rasen immer extrem hoch. Es war sicherlich einer der schlechtesten Plätze im Landkreis.“ Mittlerweile ist das Sportplatzgelände in Germendorf ein kleines Schmuckstück. „Aus unseren Möglichkeiten versuchen wir das Beste zu machen. Wenn jetzt noch mittelfristig eine neue Flutlichtanlage dazukommt, haben wir eine Menge erreicht.“

Heino Sandig macht sich seit Jahrzehnten für den Sport stark. Quelle: Enrico Kugler

Die Corona-Pandemie hat auch den Amateursport hart getroffen, über viele Monate hinweg ruhte der Ball. „Das war keine einfache Zeit für uns alle. Amateursport lebt vor allem von den sozialen Kontakten, die haben komplett gefehlt.“ Mittlerweile darf wieder trainiert werden, für Sandig ein Segen. „Die Jungs aller Altersklassen freuen sich diebisch über die Rückkehr auf den Platz. Auch ich nutze die Rückkehr zum Trainingsbetrieb um mal am Platz vorbeizuschauen und bei einem Kaltgetränk ein wenig zu fachsimpeln.“

91 Jahre Fußball in Germendorf Fußball in Germendorf hat eine lange Tradition. Bereits 1926 wurde ein Radfahrverein im Ort gegründet, der vier Jahre später eine eigene Fußballmannschaft ins Leben rief. Nach den Wirren des zweiten Weltkrieges dauerte es bis in das Jahr 1950, ehe die SG Germendorf den Fußball wiederbelebte. In den 1960er Jahren spielte der Verein unter dem Namen ASG Vorwärts Germendorf, ehe 1972 die BSG Einheit Germendorf gegründet wurde. Die letzte Namensänderung erfolgte in den Neunziger Jahren hin zum FSV Germendorf. Knapp 140 Mitglieder umfasst der Verein FSV Germendorf aktuell, darunter sind aber auch Mitglieder der Tischtennis- und Volleyballabteilungen, sowie Läufer und Triathleten. Auf einen Kreispokalsieg muss der FSV Germendorf noch warten. 2008 stand das Team dicht davor, unterlag aber vor 1200 Zuschauern dem FV Liebenwalde mit 2:4. Zwei Jahre später gelang den Mannen um den damaligen Trainer Dietmar Müller der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte, der Kreismeistertitel und der damit verbundene Aufstieg in die Landesklasse. Vier Mannschaften umfasst der FSV Germendorf aktuell. Neben zwei Männerteams noch eine Altherrenmannschaft und eine D-Jugend.

Auf- und Abstiege durchgemacht

Beim FSV Germendorf hat Sandig in den vergangenen fast vier Jahrzehnten nahezu alles erlebt. „Über Auf- und Abstiege haben wir alles durchgemacht. Es gab schwierige Zeiten, aber auch sehr schöne. Auch aktuell stehen wir als Verein sehr gut da, was mich natürlich sehr freut.“ Besonders berührt aber den Vereinschef eine andere Tatsache: „Was mich echt berührt immer wieder ist, wenn ich jetzige Männer mit ihren Sprösslingen auf dem Platz toben sehen, die ich noch als kleine Buben kannte. Das verbindet uns alle und das macht auch den Amateurfußball aus. Dabei denkt Sandig auch gerne an seine ersten Sporen im Herrenbereich zurück. „Als ich im Herrenbereich ankam, war das schon eine andere Welt, ein ganz anderes Kaliber.“

Inzwischen kann man bei Sandig auf ein engagiertes und motiviertes Vorstandsteam zurückgreifen, die mit großem Herzblut die Geschicke des Vereines leiten. Für die nahe Zukunft sieht Sandig demnach auch seinen Herzensverein sehr gut aufgestellt. „Ich glaube, wer Fan des puren Amateurfußballes ist, der ist bei uns sehr gut aufgehoben.“

Sein größter Wunsch

Für die kommenden Jahre wünscht sich der 44-Jährige vor allem eines – eine durchgespielte Saison. „Es macht keinen Sinn, immer nur einige Spieltage zu spielen und dann die Saison abzubrechen. Von daher wünsche ich mir, dass wir alle es hinbekommen, die Pandemie hinter uns zulassen, um wieder eine normale Saison spielen zu können.“

Als ehemaliger Spieler, ehemaliger Trainer und jetziger Funktionär kennt Sandig alle Facetten. „Natürlich würde ich gerne noch selber spielen können, aber das Thema ist erledigt. Ich versuche nun in anderer Position meinem FSV zu helfen.“

Von Knut Hagedorn