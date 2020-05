Oranienburg

Eine bisher unbekannte Frau betrat am Sonntagnachmittag (3. Mai) gegen 14 Uhr trotz des Verbot zum Betreten der Lokalität auf Grund der Auflagen der Eindämmungsverordnung eine Gaststätte in der Havelstraße und wollte in gebrochenen Deutsch zwei Fanta mit einem 100-Euro-Schein bestellen. Erst nach wiederholter Aufforderung, die Gaststätte zu verlassen, entfernte sie sich unverrichteter Dinge in Richtung Gartenstraße/Kanal. Wenige Minuten später stellte die Angestellte des Lokals fest, dass ihre Kellnerbörse mit etwa 500 Euro Bargeld vom Tresen fehlte. Die Frau soll etwa 40-50 Jahre alt und 170 cm groß, bekleidet mit einem langen Rock und Kopftuch gewesen sein und vermutlich aus Südosteuropa stammen.

Von MAZonline