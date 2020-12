Trickdiebstahl im Krankenhaus: Das sagen die Oberhavel Kliniken zu dem Vorfall

Oberhavel

Als Patient im Krankenhaus sollte man sich eigentlich ganz in Ruhe auf die eigene Genesung konzentrieren dürfen, doch leider sind am ersten Weihnachtsfeiertag Vorfälle geschehen, die sicherlich Ärger und Wut bei den betroffenen Personen sowie den Angehörigen zurücklassen. Im Krankenhaus Oranienburg kam es zu einem Trickdiebstahl. Ein Mann hatte sich als Mitarbeiter der Klinik ausgegeben. Laut einer Zeugenbeschreibung handelt es sich dabei um eine Person, die etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt ist. Er trug einen Kinnbart und eine Brille und war mit einer schwarzen Stoffhose und einer dunklen Jacke bekleidet. Der Mann gelangte in ein Patientenzimmer, gab sich gegenüber einer Patientin als Krankenhausmitarbeiter aus und verlangte deren Versichertenkarte. Noch bevor ihm die hilflose Frau mitteilte, wo sich die Karte befindet, öffnete der Täter einen Schrank und entwendete die Geldbörse der Patientin. Noch bevor die Polizei eintraf, verschwand der Dieb.

Weiterer versuchter Diebstahl im Krankenhaus Hennigsdorf

Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde schließlich bekannt, dass sich im Krankenhaus Hennigsdorf – etwas eine Stunde zuvor – ein ähnliches Ereignis zugetragen hatte. In diesem Fall betrat jedoch eine Krankenschwester das Patientenzimmer und begegnete dabei dem fremden Mann, der auch dort nach der Versichertenkarte fragte. Weil er erwischt wurde, floh er, ohne seine Tat zu vollenden.

Kliniken bedauern das Geschehen

Doch wie konnte es zu einem solchen Vorfall kommen? Die MAZ hat bei den Oberhavel Kliniken nachgefragt. Pressesprecherin Heike Wittstock erklärt dazu: „Die Sicherheit unserer Patienten ist uns sehr wichtig. Daher bemühen wir uns im Klinikalltag, sie vor eventuellen Gefahren zu schützen und die Risiken möglichst gering zu halten. Vorausschauend geben wir ihnen deshalb vor der stationären Aufnahme in den Oberhavel Kliniken die Empfehlung, Geld und Wertsachen nicht mit in die Klinik zu bringen oder der Klinikverwaltung zur sicheren und kostenlosen Verwahrung zu übergeben. Persönliche Dinge sollten im Patientenzimmer immer im verschlossenen Schrank aufbewahrt werden, um Verlusten vorzubeugen und Dieben gar nicht erst eine Gelegenheit zu verschaffen.“ Der Dieb hatte sich als Krankenhausmitarbeiter ausgegeben und nach der Versichertenkarte gefragt. Hier sollten Patienten immer wachsam sein. Heike Wittstock informiert: „Die Versichertenkarte unserer Patienten benötigen wir nur bei der Aufnahme in die Klinik. Niemand vom Personal würde daher einen Patienten danach auffordern, sie vorzuzeigen.“ Die Pressesprecherin versichert: „Wir bedauern es sehr, dass zwei unserer Patienten trotz unserer Bemühungen kriminellen Machenschaften und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten ausgesetzt waren.“

Die kriminaltechnischen Ermittlungen laufen

Was genau an diesem Tag passiert beziehungsweise schief gelaufen ist, ist nun Teil der kriminaltechnischen Ermittlungen. Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord erklärt, dass in den kommenden Tagen Zeugen, also die geschädigten Personen, vernommen werden. Außerdem werden auch Hinweise aus der Bevölkerung entgegengenommen. „Es kommt zwar nur ein sehr kleiner Personenkreis infrage, der etwas gesehen haben könnte, aber dennoch wäre es ja denkbar, dass der Mann mit der angegebenen Beschreibung in der Nähe des Krankenhauses beobachtet wurde, zum Beispiel, wie er in ein Fahrzeug stieg.“Info Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter 03301/85 10 entgegen.

