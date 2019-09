Trinkgelage von Jugendlichen vor Jugendclub

Germendorf

Sonntag, es muss 14 Uhr gewesen sein. Aufregung im Oranienburger Ortsteil: Jugendliche hatten sich vor dem Jugendclub, der geschlossen hatte, in Germendorf versammelt und Alkohol konsumiert. Sogar die Polizei musste kommen. Doch erst der Ortsansässige Feuerwehrchef Cornel Gratz beendete das Trinkgelage einer jugendlichen Clique. „Bei uns in Germendorf ist das Thema zum Glück eher selten anzutreffen“, so Gratz. „Viele Jugendliche sind bei uns in der Jugendfeuerwehr aktiv und wir versuchen immer wieder das Thema Alkohol auch zu sensibilisieren und sprechen da in aller Deutlichkeit darüber. Sonntag war leider ein Ausnahmefall, wobei die Kids meiner Erkenntnis nach nicht aus Germendorf waren“, schaut der Chef der Germendorfer Feuerwehr auf den Vorfall am vergangenen Sonntag zurück.

Polizeistreife rückt an

„Einige der Kids waren gerade einmal elf oder zwölf. Und es wurde auch hochprozentiger Schnaps konsumiert“, berichtet eine Anwohnerin aus Germendorf, die Namentlich nicht benannt werden möchte, das Trinkgelage der Jugendlichen aber mitbekam und auch anschließend handelte. „Es gab auch einige Eltern die im Laufe der Zeit Kinder abgeholt haben. Am Nachmittag blieb eine Gruppe um die zehn Kinder und Jugendlichen übrig. Also haben wir uns als Anwohner dazu entschlossen, die Polizei zu informieren“, schildert sie im MAZ-Gespräch. „Wir wurden zunächst ans Ordnungsamt verwiesen“, berichtet die Germendorferin. Dennoch sei dann später eine Polizeistreife nach Germendorf gekommen, die aber laut dem Polizeibericht keine Jugendliche vor Ort angetroffen haben soll. „Unsere Streife fand nur leere Spirituosenflaschen vor. Jugendliche waren nicht dort“, heißt es aus der Pressestelle der Polizeidirektion Nord.

Cornel Gratz ist Chef der Feuerwehr aus Germendorf Quelle: Enrico Kugler

„Die Polizeistreife ist vorbeigefahren und hat zunächst eine Runde durch Germendorf gedreht. Erst auf der Rückfahrt hielten sie an. Da hatten die Kids schon das Weite gesucht. Das fand ich komisch: Warum hat man nicht gleich angehalten? Die Kids kamen nach der Weiterfahrt des Streifenwagens wieder. Sie feierten und tranken weiter“, wundert sich die Anwohnerin.

Minderjährigen droht Strafanzeige bei Alkoholkonsum

„Zum genauen Hergang können wir keine Angaben machen. Generell gibt es klare Richtlinien, wenn Jugendliche Alkohol konsumieren“, so die Pressestelle der Polizeidirektion Nord Bezug nehmend auf den Einsatz am Sonntagnachmittag in Germendorf. Diese Richtlinien sehen vor, dass die Personalien der Minderjährigen aufgenommen werden, auch eine Mitnahme zur Wache möglich sei. „Das wird von Fall zu Fall vor Ort entschieden, jede Situation ist anders. Aber es kann auch ein Strafverfahren eingeleitet werden“, so Stefan Rannefeld von der Polizei-Pressestelle. Generell ist laut Polizeistatistik keine zunehmende Tendenz an öffentlichen Trinkgelagen von Minderjährigen zu bemerken – es gebe aber Ausnahmen.

Strikte Gesetzte zum Jugendschutz

Die Abgabe und der Konsum alkoholischer Getränke in Deutschland ist an gesetzliche Altersgrenzen gekoppelt. Ab dem 16. Lebensjahr sind laut dem Jugendschutzgesetz der Konsum von Bier, Wein und Sekt erlaubt, ab dem 18. Lebensjahr dürfen dann auch Branntweinhaltige alkoholische Getränke, Schnaps und weitere hochprozentige Alkoholika gekauft und konsumiert werden. Nicht immer wird sich daran gehalten, immer öfter greifen Minderjährige verbotenerweise zu hochprozentigem Alkohol.

Aufgelöst wurde das Trinkgelage schließlich vom Feuerwehrchef. „Ich wurde von mehreren besorgten Bürgern angerufen. Also entschloss ich mich, da hinzugehen“, sagt Cornel Gratz. „Ich löste das Treffen auf, zumal auch Gegenstände auf das Feuerwehrgelände geworfen wurden. Der Jugendclub, vor dem die Jugendlichen saßen und tranken, hat im Nachgang zwei anwesenden Jugendlichen ein Hausverbot erteilt.“

Von Knut Hagedorn