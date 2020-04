Trotz Corona: Bau der A 10 und A 24 geht voran

Oranienburg

Seit zwei Jahren wird an Brandenburgs größtem Bundesfernstraßenprojekt gebaut: Der Ausbau des nördlichen Berliner Rings und die Modernisierung der A24, startete im März 2018. Erste Abschnitte der modernisierten Autobahn sind inklusive Brücken bereits befahrbar.

Die Dimensionen des Geschafften verdeutlicht Thomas Stütze, Technischer Geschäftsführer der Havellandautobahn GmbH & Co. KG, mit einigen Zahlen. In 22 Monaten Bauzeit wurden 2,2 Millionen Kubikmeter Erdmassen bewegt und knapp 300 Millionen Euro in Märkischen Boden investiert. 650 Millionen sollen es nach weiteren 36 Monaten sein, wenn die Gesamtbaumaßnahme bei Brandenburgs erstem Autobahnprojekt in öffentlich-privater Partnerschaft Ende 2022 fertiggestellt sein werde.

Zur Galerie Zwei Jahre Ausbau der nördlichen A10: Beim Streckenbau sind seit Baubeginn rund 40 von 120 Streckenkilometern erneuert worden. Darüber hinaus habe bereits gut ein Drittel aller 38 Brückenbauwerke fertiggestellt werden können. Zudem sind vier von elf Anschlussstellen, eine von sechs Park- und WC-Anlagen sowie mehr als vier von 20 Kilometern Lärmschutzwände errichtet worden.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt sieben Bauabschnitte in Angriff genommen worden. Und man sei stolz, so Stütze, dass Anfang 2020 bereits fünf dieser Abschnitte zumindest in einer Richtungsfahrbahn fertiggestellt worden seien. Beim Streckenbau seien seit Baubeginn rund 40 von 120 Streckenkilometern erneuert worden. Darüber hinaus habe bereits gut ein Drittel aller Brückenbauwerke fertiggestellt werden können. Außerdem seien vier von elf Anschlussstellen, eine von sechs Park- und WC-Anlagen sowie mehr als vier von 20 Kilometern Lärmschutzwände errichtet worden.

„Alle Mitarbeiter sind im Einsatz.“

Die Zahlen, Daten und Fakten zeigten, so Stütze, dass man gut im Zeitplan liege, wenngleich manche unvorhergesehene Probleme mitunter zu Verzögerungen oder längeren Bauzeiten geführt hätten. In diesem Zusammenhang verwies der Geschäftsführer auf große technologische und logistische Herausforderungen, vor denen man immer wieder stehe. Aktuelles Beispiel: die Corona-Krise. Natürlich seien auch die Straßenbaubetriebe von den Regeln zum Umgang mit der Corona-Pandemie betroffen, informierte Pressesprecher Steffen Schütz auf Nachfrage. Die Arbeiten liefen deshalb „mit den gebotenen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung“ weiter. „Leistungseinbußen halten sich aufgrund dessen bisher in Grenzen“, so Schütz. Der weitere Verlauf und Einfluss auf den Zeitplan hänge maßgeblich von den weiteren Bestimmungen der nächsten Wochen und Monate ab. „Alle Mitarbeiter sind im Einsatz. Und wir hoffen, dass das so bleibt“, sagt der Pressesprecher.

Ende 2020 sollen 24 von 38 Brücken fertig sein

Denn für 2020 hat sich die Havellandautobahn GmbH & Co. KG viel vorgenommen. Bis Jahresende soll mehr als die Hälfte der 120 Streckenkilometer ausgebaut beziehungsweise modernisiert worden sein, 24 von 38 Brücken sowie acht von elf Anschlussstellen sollen fertiggestellt worden sein, nennt Thomas Stütze das Ziel. Darüber hinaus würden in diesem Jahr drei weitere Park- und WC-Anlagen sowie weitere acht Kilometer Lärmschutzwände errichtet. Hierfür seien im Jahresverlauf insgesamt zwölf Vollsperrungen geplant, also weniger als 2019.

Geduld der Verkehrsteilnehmer gefordert

Das Baugeschehen fordere viel Geduld und Verständnis von den Verkehrsteilnehmern, stellte der Geschäftsführer fest, etwa bei Vollsperrungen wegen Brückenabbrüchen, wie es sie 2019 mehrfach gegeben habe: „Wir wissen, dass wir die Geduld vieler mitunter auf harte Proben stellen mussten.“ Gleichzeitig sei aber alles gegeben worden, um die Öffentlichkeit jederzeit optimal zu informieren.

Das Projekt im Überblick

Die Projektstrecke umfasst einen insgesamt rund 65 Kilometer langen Abschnitt der A10 und der A24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow bis zur Anschlussstelle Neuruppin. Hier werden die A10 sechsstreifig ausgebaut und die A24 grundhaft erneuert, um dem zukünftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Beim privaten Auftragnehmer, der Havellandautobahn GmbH & Co. KG, handelt es sich um ein Konsortium um die international erfahrenen Unternehmen BAM und Habau.

Von Helge Treichel