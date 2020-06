Oranienburg

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oranienburger Stadtbibliothek auch in diesem Jahr einige besondere Ferien-Aktionen für die Kinder in Oranienburg und seinen Ortsteilen ausgedacht. Auch der alljährliche Brandenburger Lesesommer findet statt.

Ab Beginn der Sommerferien am 25. Juni heißt es für Oranienburgs Schülerinnen und Schüler der 1. bis 7. Klassen dann wieder: aus 400 brandneuen Büchern mindestens drei auswählen und lesen, den Mitarbeitern der Stadtbibliothek von den Leseabenteuern berichten und zum guten Schluss eine Urkunde mit einer kleinen Überraschung erhalten. Die erfolgreiche Teilnahme kann sogar auf dem Zeugnis vermerkt werden. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen musste die Stadtbibliothek das Begleitprogramm zum Brandenburger Lesesommer diesmal etwas ändern. In diesem Jahr wurden verschiedene digitale Konzepte erarbeitet, die sicherstellen, dass in den Sommerferien garantiert keine Langeweile aufkommt.

