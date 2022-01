Germendorf

Noch sind sie ein Trio. Gern wären sie aber ein Quartett, eine „vollständige“ Band. Zu ihrem Glück fehlt ihnen noch jemand, der die E-Gitarre anschlägt. Männlich, weiblich, divers – egal. Gemeinsam könnte die Band dann auf einen Namen getauft und durchgestartet werden. So jedenfalls die Pläne der drei Germendorfer, die beim örtlichen Ostalgietreffen im September ihren ersten Auftritt vor großem Publikum hatten und im Vereinsheim des FSV Germendorf ihre wöchentlichen Bandproben abhalten.

Bekanntschaft über den Fußballverein und die Feuerwehr

Die drei, das sind Steffen Kühntopp sowie Mandy und Steven Bernhardt. Sie haben sich vor drei, vier Jahren kennengelernt, sagen sie. Das war kurz nachdem das Paar aus Berlin nach Germendorf umgezogen war. Sie waren auf einmal Nachbarn. Während Steven sofort beim FSV Germendorf anklingelte, um Fußball zu spielen, arbeitet Mandy seitdem bei der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf mit. Über diese Verbindungen und durch die Nachbarschaft haben sie dann mit Steffen Kühntopp Bekanntschaft geschlossen.

Mandy Bernhardt am Schlagzeug. Quelle: Helge Treichel

Der 38-Jährige ist gebürtiger Oranienburger, wohnt aber sein ganzes Leben lang bereits in Germendorf. Er hat 2018 angefangen, selbst zu musizieren. Begonnen hatte alles mit einem Gitarren-Kurs, den er sich zum Geburtstag gewünscht hatte. Der gelernte Maler und Lackierer, der jetzt in einem metallverarbeitenden Betrieb in Hennigsdorf tätig ist, wollte wie andere auch zu bestimmten geselligen Anlässen zur Gitarre greifen können. War es der Ehrgeiz oder das Talent? Fakt ist jedenfalls, dass er dem Instrument recht fix einen Wohlklang entlocken konnte. Das beweist er auf Youtube bereits in einem Musikvideo. Und auf diese Weise entstand die musikalische Verbindung zu Familie Bernhardt. „Ich wollte immer in einer Band spielen“, sagt Kühntopp.

Bereits in Berlin in einer Band gespielt

Das Ehepaar war bereits während seiner Berliner Zeit einige Jahre in einer Band aktiv: Mandy Bernhardt spielt seit ihrem zwölften Lebensjahr Schlagzeug. Ihr Probenraum befand sich im Haus ihrer Eltern. Seitdem bearbeitet sie die Drums, wenn auch mit einigen Unterbrechungen. Musik – das ist für sie „Entspannung, Freude haben, die Sau rauslassen und Therapie“, sagt die 33-Jährige Mutter. Sie und ihr Mann sind gelernte Einzelhandelskaufleute.

Innerhalb eines Monats das Instrument gewechselt

Steven Bernhardt spielt seit seinem 18. Lebensjahr Gitarre. „Vor circa zehn Jahren bin ich auf den Kontrabass umgestiegen“, sagt er: „Das ist ein tolles Instrument, das unglaublich Laune macht.“ Dass er den Umstieg binnen eines Monats geschafft hat, ging seinerzeit auf eine Wette innerhalb der damaligen Band zurück. Wetteinsatz: ein Kasten Bier. Aber abseits dieser Wette, die nicht zuletzt der Selbstmotivation diente, eigne sich der Kontrabass hervorragend für Rock ’n’ Roll. Und das sei schließlich eine der bevorzugten Musikrichtungen. Die Bandbreite reiche von Johnny Cash bis Bruce Springsteen. „Wir spielen das, was Spaß macht und uns gefällt“, so der 32-Jährige. Das seien zwar ausschließlich gecoverte Titel, aber immer mit der eigenen musikalischen Handschrift versehen. Um mal ein ordentliches Solo einzustreuen, fehle ihnen noch die E-Gitarre.

Steffen Kühntopp (l.) und Steven Bernhardt bei der Bandprobe. Quelle: Helge Treichel

Einen geeigneten Probenraum hätten sie Dank des FSV-Vorstandes vorerst im Vereinsheim gefunden. „Der Zusammenhalt im Dorf ist unglaublich“, finden Kühntopp und die Bernhardts. Dass sie beim Ostalgietreffen auf der Bühne standen, sei im Grunde „aus einer Schnapsidee heraus entstanden“. Aber der Beifall habe sie bestätigt.

Ihnen fehlte ein Stück Gemeinschaft

Da Fußball und die regelmäßigen Feuerwehr-Dienste durch Corona ein Stück weit auf Eis gelegt wurden, fehle nun das Zwischenmenschliche, sind sich die drei Bandgründer einig. Corona zum Trotz treffen sie sich regelmäßig, um sich auf weitere Auftritte vorzubereiten. Mindestens beim Ostalgietreffen wollen sie wieder auf der Bühne stehen – dann möglichst schon zu viert. Kontakt:Germendorf.band@gmail.com

Von Helge Treichel