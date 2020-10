Trotz Corona: Herbstmarkt auf Oranienburgs Schlossvorplatz

Oranienburg

Ab kommenden Freitag, den 23. Oktober, gastiert in Oranienburg der Herbstjahrmarkt. Unter dem Motto „Oranienburger Herbst“ schlagen die Schausteller ihre Zelte am Schlossplatz auf. Seit Montag laufen die ersten Aufbauarbeiten. Der Jahrmarkt wird bis zum 1. November (Sonntag), also über einen Zeitraum von etwas mehr als einer Woche stattfinden. Am Mittwoch wird es laut Veranstalter einen Familientag geben.

Vom 23. Oktober bis 1. November findet am Schlossplatz der „Oranienburger Herbstjahrmarkt“ statt. Quelle: Knut Hagedorn

Betreiber des Jahrmarkts ist das aus Dahme-Spreewald stammende Unternehmen „ Enrico Friedrich Freizeittechnologie“. Der Landkreis Oberhavel hat die Umsetzung der Veranstaltung genehmigt. Das Gesundheitsamt der Stadt Oranienburg indessen ist unter anderem für die angesichts der aktuellen Coronasituation notwendigen Hygieneregeln zuständig.

