Trotz Gründung eines Feuerwehrausschusses: Stadtverordnete stimmen für Neubau in Zehlendorf

Oranienburg

Jubel bei den Kameraden der Zehlendorfer Feuerwehr. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am späten Montagabend trotz einer vorherigen Gründung eines Feuerwehrausschusses den Neubau der Ortsfeuerwehrwache im Oranienburger Ortsteil Zehlendorf. Mit 21 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen gab es ein klares Votum für den Antrag des Ortsbeirates Zehlendorf.

Neue Wache für Zehlendorf beschlossen

Zunächst sah es am Montagabend im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung noch danach aus, das dieses Thema in den neu geschaffenen Feuerwehrausschuss verlegt wird. Dieser wurde durch ein klares Votum um 20.16 Uhr der Stadtverordneten auch ins Leben gerufen. Allerdings erhielt der Antrag der Stadtverwaltung, den Antrag des Ortsbeirates Zehlendorf in den neuen Feuerwehrausschuss zu verlegen, keine Mehrheit von den Stadtverordneten und wurde so zur Abstimmung am Montagabend freigegeben. Dort gab es nach langen und teils hitzigen Diskussionen schlussendlich ein klares Ja zum Neubau der Zehlendorfer Wache. Diesen klaren Auftrag an die Stadt gab es bereits im Vorjahr durch die SVV, der nun bestätigt wurde.

Von Knut Hagedorn