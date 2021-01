Trotz Lockdown: Die drei Millionen Liter Wasser bleiben in den Becken der Turm-Erlebniscity

Oranienburg

Keine vergnüglich planschenden Kinder im Erlebnisbad, die Saunaöfen sind kalt und die Kugeln der Bowlingbahn sind in den Schränken verstaut. Es ist still geworden in der Oranienburger Turm-Erlebniscity. Seit dem 2. November ist auch die Freizeiteinrichtung in der Andre-Pican-Straße vom Lockdown betroffen. „Für keinen Unternehmer ist es momentan eine leichte Zeit, aber wir stellen uns der Aufgabe“, bemerkt Turm-Geschäftsführer Kay Duberow.

Kai Duberow ist Geschäftsführer der TURM-Erlebniscity Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Oberste Maxime ist demnach aktuell die Vermeidung von unnötigen Kosten. „Wir haben alle nicht benötigten Bereiche runtergefahren, um dort Kosten einzusparen. Das haben wir bereits während des ersten Lockdowns so gehandhabt“, erklärt Duberow. Demnach wurden die Wassertemperaturen im Erlebnisbad und im Sportbad auf 16 Grad heruntergefahren, auch die reine Lufttemperatur beträgt momentan nur noch 18 Grad. „Das ist nötig, um das gesamte Gebäude nicht auskühlen zu lassen, was Gebäudeschäden hervorrufen könnte. Dahingehend sind wir im ständigen Austausch mit Experten. Wir prüfen zudem aber auch weiterhin zweimal täglich die Wasserqualität in den Becken“, so der Turm-Geschäftsführer. Bis Februar ist nach der neuesten Verordnung der Lockdown seitens der Bundesregierung verlängert worden, was zugleich auch die Schließung von Freizeiteinrichtungen betrifft. Ein komplettes Entleeren der Becken schließt Kay Duberow allerdings weiterhin aus.

Der Betrieb steht still in der Oranienburger Turm-Erlebniscity. Quelle: Privat

„Das Wasser bleibt in den Becken, alles andere macht wirtschaftlich keinen Sinn. Im gesamten Wasserkreislauf des Bades (Erlebnisbad, Sportbad, Lehrschwimmbecken, Rutschen) und der Saunalandschaft einschließlich des Wassers in den Schwallwasserbehältern und des Wassers, das sich gerade in der Wasserfiltration und -aufbereitung durch den Keller bewegt, kommen wir auf knapp 3 Millionen Liter Wasser.“ Finanziell wäre es ein immenser Kostenaufwand, wie Duberow weiter berichtet: „Ein Ablassen und Neubefüllen würde gut 20 000 Euro kosten. Zumal ein Schwimmbad auch nicht dafür gebaut ist leer zu stehen, es könnten bei einem leeren Becken auch Spannungsrisse auftreten, die wir natürlich vermeiden wollen.“ Zumal das Sportbad noch bis 17. Dezember im Betrieb war und für das Schulschwimmen und Prüfungen der DLRG und des DRK genutzt wurde. Auch die beiden Sporthallen wurden noch für den Trainingsbetrieb des Handball-Drittligisten Oranienburger HC genutzt. „Da die 3. Liga als Profiliga eingestuft wurde und Oranienburg auch seit 2017 als Handball-Leistungszentrum gilt, konnte der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten werden“, so Duberow.

Seit 2. November des Vorjahres sind nahezu alle Bereiche der Turm-Erlebniscity geschlossen. Quelle: Robert Roeske

Von den knapp 160 Mitarbeitern der Turm-Erlebniscity befinden sich 150 in Kurzarbeit, nur ein Rumpfteam ist noch vor Ort. „Wir ziehen vor jedem Mitarbeiter der seit November in Kurzarbeit ist absolut unseren Hut. Für alle ist dies eine sehr schwierige Zeit“, so der 49-jährige Geschäftsführer. Durch den Lockdown im Frühjahr des Vorjahres und die damit erste Schließung hat man bereits ein wenig Erfahrung mit den Abläufen, lässt Kay Duberow verlauten. „Wir planen jetzt erstmal so, dass wir Anfang Februar wieder öffnen können. Alles andere liegt nicht in unseren Händen und wir sind da einfach von den politischen Entscheidungen abhängig.“ Für den Tag X sieht man sich aber bei der Turm-Erlebniscity gewappnet und gerüstet. „Wir haben bereits bewiesen, dass wir alle Vorgaben zum Abstand und den Hygienevorschriften einhalten und gewährleisten können. Zudem hat sich auch gezeigt, das Schwimmbäder keine Corona Hotspots sind“, so Duberow weiter, der zudem noch andere Aspekte mit ins Spiel bringt. „Freizeiteinrichtungen wie die Turm-Erlebniscity sind natürlich auch sozialer Kit, hier treffen und begegnen sich Menschen und halten soziale Kontakte. Für viele Menschen ist dies unheimlich wichtig.“

Die 2019 wiedereröffnete Kita Falkennest ist weiterhin geöffnet. Quelle: Stefan Blumberg

Nicht betroffen vom Lockdown und von der Schließung ist die zur Turm gehörende Kindertagesstätte „Falkennest“. „Wir haben dort den regulären Betrieb fortgeführt. Einzig zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel war die Kita geschlossen, das hatte aber einfach den Grund, dass keinerlei Bedarf vorhanden war“, berichtet Kay Duberow. Allerdings hat die Stille im Hause auch durchaus ein paar positive Effekte, wie Kay Duberow anhand einer Anekdote berichtet: „Unsere Techniker haben uns erzählt, dass es nun so leise ist, dass man einige kleine Leckstellen im Keller hört, die man sonst niemals mitbekommen würde. Diese sind behoben worden“, so Duberow.

Anfang der Woche räumten Mitarbeiter der Turm-Erlebniscity das HBI-Sportforum aus für das geplante Impfzentrum. Quelle: Robert Roeske

Anfang der Woche waren einige Mitarbeiter der Turm-Erlebniscity damit beschäftigt, die Halle des HBI-Sportforums leerzuräumen, die ab 18. Januar als Impfzentrum genutzt wird. „Wir haben unsere Hausaufgaben dahingehend erfüllt und die Sporthalle so weit es ging leergeräumt. Alles weitere liegt nun in den Händen des Mieters“, so Kay Duberow und dies ist in diesem Fall der Landkreis Oberhavel, der die Halle angemietet hat für das entstehende Impfzentrum.

Von Knut Hagedorn