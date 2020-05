Turm-Chef Kay Duberow: „Corona hat uns hart getroffen“

Oranienburg

Es kommt wieder Bewegung in die Oranienburger Turm-Erlebniscity. Seit über 70 Tagen ist das gesamte Haus geschlossen, nun jedoch erscheint Licht am Ende des dunklen Tunnels. „Wir bereiten uns auf eine Teilöffnung unseres Hauses vor, warten aber noch die endgültigen Beschlüsse der Landesregierung ab“, beschreibt Turm-Geschäftsführer Kay Duberow die aktuelle Lage.

Geplant ist das ab Donnerstag, 28. Mai, vier Bereiche wieder öffnen sollen.“ Sollten allerdings die erforderlichen Auflagen so umfangreich sein und nicht bis Donnerstag umsetzbar sein, kann es auch sein das wir erst Freitag oder Sonnabend öffnen. Auf unserer Internetseite werden wir immer alles aktuell mitteilen“, so Duberow weiter. Neben dem Fitnessstudio und der Kletterwand wären dies auch die Kegel- und Bowlingbahn sowie die beiden Sporthallen für Individualsport. Die Badelandschaft und der Saunabereich sollen voraussichtlich Mitte März wieder geöffnet werden.

Schritt für Schritt wird das Haus hochgefahren

„Wir beschäftigen uns schon seit geraumer Zeit mit coronagerechten Arbeitsabläufen und sind für den Start vorbereitet. Alle Mitarbeiter freuen sich auf den Start“, erklärt Kay Duberow erwartungsfroh. Gerade die knapp 200 Mitarbeiter hätten laut Duberow keine leichte Zeit hinter sich. „Viele waren in Kurzarbeit, was natürlich keine angenehme Situation ist. Aber großen Dank und höchstens Respekt wie alle damit umgegangen sind, diese schwierige Situation hat uns sehr zusammengeschweißt als Team.“

Schritt für Schritt wird das Haus wieder hochgefahren. „Während der Schließzeit war unser Haus im Stand-Bye-Modus. Wir bereiten uns nun aber auf die Teileröffnung vor, dafür wurden im Fitnessstudio die Gerätschaften so positioniert, das wir den entsprechenden Abstand wahren können“, erklärt der Turm-Geschäftsführer. Das Erlebnisbad wird allerdings weiterhin geschlossen bleiben, eine Öffnung der Badelandschaft inklusive der Saunalandschaft ist für Mitte Juni angedacht. „Das Wasser ist in Becken und wird weiterhin aufbereitet, von daher ist einer Rückkehr in den Arbeitsalltag auch dahingehend alles vorbereitet“, berichtet Duberow. Wie man dann die Abstands- und Hygieneregeln einhalten will, dazu hat Kay Duberow auch schon Ideen: „Wir werden die Liegen weiter auseinanderziehen, dazu wird es Schilder und Markierungen geben, um die Abstände zu gewährleisten. In den Becken ist Chlor enthalten, was quasi als Desinfektionsmittel gilt und demnach das Risiko minimiert.“

Der Schaden ist schon jetzt riesig

Die Maskenpflicht wird nur im Eingangsbereich gelten, im Schwimmbad selbst nicht. Auch das Personal muss im Schwimmbad laut Kay Duberow keine Masken tragen. Der wirtschaftliche Schaden ist dennoch schon jetzt immens. „Ein Verlust im hohen fünfstelligen Bereich pro Monat ist vorhanden“, berichtet Kay Duberow. Größere angedachte Investitionsmaßnahmen seien daher erstmal zurückgestellt worden und sollen im kommenden Jahr durchgeführt werden.

„Ohne Frage hat uns die Coronazeit wirtschaftlich hart getroffen. Aber viele Sponsoringpartner standen uns auch da treu zur Seite und auch die Zusammenarbeit mit der Holding verlief sehr gut. Wir werden alles tun, um einen dauerhaften wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden, da bin ich aber guter Dinge, das uns das auch gelingen wird“, blickt Kay Duberow positiv in die Zukunft und freut sich nun auf die bevorstehende Öffnung seines Hauses, wenn auch nur in kleinen Schritten. „Es wird Zeit, das wieder Leben in unser Haus kommt, wir freuen uns darauf.“

Von Knut Hagedorn