Fünf neue Motive, aufgenommen in Oberhavel am vergangenen Wochenende, kämpfen in dieser Woche wieder um den Titel zum „Foto der Woche“. Von heißen Sauna-Meisterschaften in Hennigsdorf bis zur künstlerischen Gestaltung bei Hedwig Bollhagen – die MAZ-Fotografen haben wieder tolle Bilder mitgebracht.