Turm-Erlebniscity: Das Warten auf eine Öffnungsperspektive

Oranienburg

Die Liegestühle sind zusammengeklappt, das Wasser in den Becken plätschert besinnlich vor ich hin und jedes noch so kleine Knacken und Knistern ist im großen Rund der Oranienburger Turm-Erlebniscity zu hören. Seit 2. November 2020 ist die Freizeiteinrichtung in der Kreisstadt coronabedingt geschlossen.

Es ist still in der Turm-Erlebniscity.. Quelle: Robert Roeske

„Unsere Lage ist sehr schwierig und natürlich ist auch unsere Lage durch die sehr lange Schließzeit sehr angespannt“, berichtet Geschäftsführer Kay Duberow. Trotz intensiver Kostenreduzierung inmitten der Schließzeit steht auch der Turm-Erlebniscity das Wasser mehr und mehr bis zum Hals. Um auf die angespannte Situation hinzuweisen beteiligt sich die Turm-Erlebniscity an einer bundesweiten Plakataktion der European Waterpark Association (EWA) unter dem Motto: „Wir sitzen auf dem Trockenen! Leere Becken = Leere Kassen“. „Wir fordern jetzt keine sofortige Öffnung, weil wir natürlich um die Fallzahlen wissen. Aber es muss auch für uns als Badebetriebe eine Öffnungsperspektive geben und auch finanzielle Unterstützung seitens der Bundes- und Landesregierung“, ergänzt Duberow. Von den beantragten November- und Dezemberhilfen sei laut Kay Duberow bislang nur ein Abschlag eingegangen. Finanzielle Unterstützung für das Jahr 2021 sei noch überhaupt nicht im Gespräch.

Geschäftsführer Kay Duberow. Quelle: Robert Roeske

Nahezu fast alle der 175 Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit, auch hier wünscht sich Kay Duberow eine Perspektive für die Zukunft. „Man braucht in dieser Zeit einfach ein erreichbares Ziel und etwas Licht am Ende des dunklen Tunnels. Alle hoffen auf eine baldige Rückkehr in unser Haus.“ Für den langjährigen Geschäftsführer sei eine Öffnungsforderung auch absolut gerechtfertigt. „Man kann sich nicht ewig weiter von Lockdown zu Lockdown hangeln, es muss auch seitens der Politik der Mut da sein, differenzierter zu schauen. Und wir als Bäderbetriebe müssten bei weiteren Öffnungsschritten ganz weit oben stehen, da wir alle Möglichkeiten bieten und kein Corona-Hotspot sind.“

Die Turm-Erlebniscity hofft auf eine Öffnungsperspektive. Quelle: Robert Roeske

Den Betrieb wieder dann schnell hochzufahren, sieht Duberow als unproblematisch an. „Wir sind im Standby-Betrieb, stehen quasi mit dem Fuß auf der Bremse und können jederzeit auf das Gaspedal wechseln.“ Man hofft auf ein Öffnungsszenario im Mai oder Juni. Trotz aktueller Schließzeit gehen aber Weiterentwicklungen und Umbaumaßnahmen im Hause stetig weiter, wie Duberow berichtet: „Unsere behindertengerechten Umkleidekabinen werden saniert, die Bowlingbahn erhält eine komplett neue Software, womit wir in diesem Bereich dann auf sehr hohem Niveau agieren. Zudem wird unsere Außensauna abgerissen und komplett neugestaltet. Wir planen also auch trotz dieser sehr schwierigen Situation für die Zukunft.“ An die Stille im gesamten Haus möchte sich Duberow nie gewöhnen: „Dafür ist unser Haus nicht gemacht und wir wünschen uns wieder Bewegung, Trubel und strahlende Gesichter.“

Von Knut Hagedorn