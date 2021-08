Turm Erlebniscity Oranienburg schließt für eine Woche

Oranienburg

Die letzten Tage der langen Sommerferien sind angebrochen. Bevor das neue Schuljahr beginnt, will sich die Turm Erlebniscity alle Kinder und ihre Familien zum Abbadetag am Sonntag, den 8. August einladen.Hier darf bis 20 Uhr noch einmal ordentlich geplanscht werden. Junge Gäste können um 10.30 Uhr bei Wasserspielen mitmachen.

In der Zeit von Montag, 9. August, bis Sonntag, 15. August 2021, bleibt die TURM Erlebniscity geschlossen. Ausschließlich das Fitnesscenter und die MBS Arena sind wie gewohnt geöffnet – in dieser Zeit stehen allerdings keine Umkleiden/Duschen zur Verfügung. Das Fitnesscenter muss lediglich am 14. und 15. August seine Türen schließen.

Auch im Saunabereich finden Bauarbeiten statt. Quelle: Robert Roeske

Grund für die Schließung sind neben Renovierungs- sowie Reinigungsarbeiten die bauliche Umsetzung zweier Großprojekte. In diesem Jahr stehen die Sanierung der Behindertenumkleide des Bades und ein Neubau der Banja im Russischen Saunadorf an. Dabei gelang es, im Interesse der Gäste die Schließzeit von sonst zwei auf eine Woche zu verkürzen.

Gänzlich überspringen oder in die Zeit der coronabedingten Schließung vorverlegen ließen sich die Baumaßnahmen nicht, da Ausschreibungen und Vergabeverfahren für Bauleistungen mit ausreichendem Vorlauf, das heißt im Winter und Frühjahr durchzuführen und im Ergebnis dessen Bauverträge mit verbindlichen Terminen abzuschließen waren, auf die sich die Firmen mit der eigenen Personal- und Materialplanung verbindlich einrichten. Schon am 16. August 2021 öffnen dann alle Bereiche wieder ihre Türen für den regulären Gästebetrieb.

