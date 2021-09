Ulrike Rack und Torsten Milkert sind Herz und Verstand des Regionalmuseums

Oranienburg

Hier noch eine Schraube festziehen, da noch etwas Farbe auftragen oder ein neues Exponat an die passende Stelle positionieren – im Regionalmuseum Oberhavel ist immer Bewegung. Seit dem 13. August ist das ReMO für die Öffentlichkeit zugänglich, nach drei Jahren Umbauzeit. Herz und Verstand des Ganzen sind Ulrike Rack und Torsten Milkert. Beide sind zwar selten im Scheinwerferlicht – aber ohne die beiden würde es das Regionalmuseum in seiner jetzigen Form nicht geben.

Ein hohes Maß an Qualität zeichnet Ulrike Rack und Torsten Milkert aus. Quelle: Enrico Kugler

2018 wurde das damalige Kreismuseum geschlossen – eine Rückkehr in alter Form sollte es nicht mehr geben. Es entstand das neue Regionalmuseum, in dem die Geschichte des Landkreis Oberhavels auf drei Etagen erzählt wird. Auf über 500 Quadratmetern Fläche stecken das geistige Gut der 41-jährigen Ulrike Rack und die handwerklichen Fähigkeiten des 56-jährigen Torsten Milkert. „Ich hatte bereits 2013 Konzepte für das ReMO im Kopf. Als das Kreismuseum dann 2018 geschlossen und ausgeräumt wurde, standen wir vor vielen leeren Räumen und es war Platz für viele neue Ideen“, erinnert sich Rack.

Ulrike Rack zeichnet die Skizzen. Quelle: Privat

Die Skizzen werden dann von Torsten Milkert umgesetzt. Quelle: Enrico Kugler

Die aus Bärenklau stammende Frau ist bereits seit 2006 beim Landkreis angestellt, Torsten Milkert kam 2018 dazu. „Wir suchten einen fähigen Handwerker. Ich glaube er hat damals nicht damit gerechnet, was für ein Mammutprogramm auf ihn zukommt“, so Rack schmunzelnd. Die Einstellung Milkerts sollte sich aber für alle als Glücksgriff erweisen. 26 Jahre Berufserfahrung als Metallbauer hatte der Oranienburger vorzuweisen und ein Gespür für die Ideen von Rack. „Er hat goldene Hände und kann meine Ideen zumeist wunderbar umsetzen, das ist völlig verrückt.“

Drei Etagen mussten neu gestaltet werden. Quelle: Privat

Als das Regionalmuseum seine ersten baulichen Schritte unternahm, war eine Zeitspanne bis zur Eröffnung von 18 Monaten geplant. Umfangreiche Dachsanierungen und Corona führten jedoch zu einer dreijährigen Bauzeit. „Wir wussten aber auch schon mit der Zielvorgabe von 18 Monaten – dass wir das schaffen“, zeigt sich Milkert selbstbewusst und ergänzt: „Wir kennen jede Schraube und jedes Kabel im ReMO – von der großen Holzhütte bis zum Lichtschalter hin haben wir alles geplant und umgesetzt.“ Beide vereint dabei ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein. „Dafür geben wir alles. Was nicht gut aussieht oder nicht wirkt, wird auch nicht umgesetzt“, berichtet Milkert. Bei jedem Satz leuchten die Augen der beiden, man merkt ihnen an – hier ist Leidenschaft und Lust bei Planung und Umsetzung mit im Spiel. „Wir verstehen uns ohne viele Worte. Wenn ich Skizzen erstelle, wie was aussehen soll, baut es mir Herr Milkert eins zu eins so, wie ich es wollte“, zeigt sich Rack immer wieder begeistert vom Kollegen.

Seit 2018 beim Regionalmuseum: Torsten Milkert. Quelle: Enrico Kugler

Auch bei der Gestaltung der zahlreichen Räume überließen die beiden nichts dem Zufall. „Wir haben nach Ausstellungsstücken im Internet gefahndet und diese teilweise aus dem Harz geholt“, blickt Milkert zurück und seine Kollegin ergänzt: „Wir wollen im Regionalmuseum eine Geschichte erzählen, es soll eine lückenlose Zeitreise sein. Da muss einfach alles stimmig sein.“ Die Coronapandemie war dahingehend eine harte Prüfung für die beiden, denn während Milkert vor Ort war, arbeitete Rack von zu Hause aus. „Das war natürlich sehr schwierig, da man durch die räumliche Trennung oft ausgebremst wurde. Aber wir haben es hinbekommen“, so Ulrike Rack.

Dezernent Matthias Rink (l.) eröffnete zusammen mit Landrat Ludger Weskamp (M.) und dem Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Krüger das neue Regionalmuseum. Quelle: Robert Roeske

Mit dem Endprodukt sind beide aber hochzufrieden. „Alles was hier im ReMO ausgestellt ist, haben wir so geplant und umgesetzt. Es ist einfach toll geworden. Wir gehen jeden Morgen vor Arbeitsbeginn eine Runde durch die Dauerausstellung und genießen den Anblick und auch die Gerüche in den Räumen. Da treffen alt und neu wunderbar aufeinander“, so Rack. Für die 41-Jährige soll ein Museum eine Erlebnistour sein und das für Jung und Alt. „Das ReMO ist mein Leben und meine ganz große Leidenschaft. Ich hatte mir immer gewünscht beruflich etwas bewirken zu können und das ist hier der Fall.“ Mit Torsten Milkert an ihrer Seite schaffen die beiden auch schier unmögliche Dinge möglich zu machen. „Ich bin sehr akribisch und ehrgeizig, es gibt wenig was nicht umsetzbar ist“, so Milkert gelassen. Beide loben auch immer wieder die enge Zusammenarbeit mit Dezernent Matthias Rink und Stabstellenleiterin Nadine Rauch. „Wir ticken alle auf einer Wellenlänge, das ist ein wundervolles miteinander“, so Rack.

Für Ulrike Rack und Torsten Milkert ist das Regionalmuseum mehr als nur ein Arbeitsplatz. Quelle: Robert Roeske

Auch aktuell sind die beiden „Handwerker“ des Regionalmuseums voll vertieft in ihre Arbeit, eine Sonderausstellung anlässlich des 30-jährigen Partnerschaftsjubiläums der Landkreise Vogelsberg und Oberhavel ist in Vorarbeit. Sie wird am 1. Oktober eröffnet. In der Ausstellung „Allerlei Märchenhaftes“ werden besondere Werke des Vogelsberger Künstlers Ernst Eimer präsentiert. Auch hier steht bei Rack und Milkert die Qualität an erster Stelle.

Von Knut Hagedorn