Umfangreiches Tourenangebot zum „Stadtradeln“ rund um Oranienburg

Oranienburg

Ab 15. August sammeln die Oranienburger im Rahmen der „Stadtradeln“-Aktion wieder Kilometer, um an der bundesweiten Klimaschutzaktion teilzunehmen. Während des Aktionszeitraums bis zum 4. September gibt es zahlreiche Touren in und um Oranienburg, an denen Fahrradfreunde teilnehmen können. Um eine Anmeldung beim ADFC (Email: oranienburg@brandenburg.adfc.de) wird gebeten:

15. August, 10 bis 16.30 Uhr, Start am Bahnhof: Anradeln (ca. 60 km), Tour zum Auftakt der Aktionswochen von Oranienburg nach Groß Mutz. Es geht über die neu gebauten Radwege entlang der B 96 ins Löwenberger Land. In Groß Mutz erwartet die Teilnehmer eine Verköstigung auf dem Bauernhof Koch. Auf der Rückfahrt gibt es einen Stopp am Apfelhof Wähnert in Hoppenrade und eine Stippvisite in der Schlosskapelle. Über Linde und Grundmühle geht es zurück nach Oranienburg. Die Teilnahme ist kostenlos, die Verpflegung erfolgt zum Selbstkostenpreis.

Anzeige

15. August, 18 bis 21 Uhr, Start: Bahnhof: Feierabend-Radtour (ca. 30km). Unter dem Motto Stadt-Land-Fluss gibt es die Gelegenheit, die Natur rund um Oranienburg auf oft unbekannten Strecken zu erleben. Die Streckenführung wird an Witterung und Teilnehmerwünsche angepasst. Die Teilnahme kostet 2 Euro (für Mitglieder des ADFC kostenfrei).

Weitere MAZ+ Artikel

22. August, 10 bis 16 Uhr, Start: Schlossplatz, Bolletour (ca. 70km): Geführte ADFC-Radtour von Oranienburg in den Norden Berlins bis zum Bürgerpark Pankow. Die Tour führt über Borgsdorf, Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Stolpe, Frohnau, Hermsdorf, Tegeler Fließ, Blankenfelde, Botanischer Volkspark, Nordend bis zum Bürgerpark. Hier wartet ein Biergarten auf die Radler, bevor es nach einstündiger Rast zurück über Schildow, Schönfließ, Bergfelde, Birkenwerder nach Oranienburg geht. Die Teilnahmekosten betragen 4 Euro (2 Euro für ADFC-Mitglieder), die Verpflegung erfolgt zum Selbstkostenpreis.

29. August 2020, 10 bis 16 Uhr, Start: Bahnhof, Wasserwege im Norden Oranienburgs (ca. 55km). Vom Schlosshafen geht es über Sachsenhausen nach Malz, Neuholland und Liebenwalde. Nördlichster Punkt der Tour ist Bischofswerder. Zurück in Liebenwalde besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Durch Bernöwe geht es über die Grabowseebrücke, am Lehnitzsee entlang zum Bahnhof Oranienburg. Die Teilnahme kostet 4 Euro (2 Euro für ADFC-Mitglieder des ADFC), die Verpflegung erfolgt zum Selbstkostenpreis.

4. September, 15 bis 18 Uhr, Start: Schlossplatz, Abradeln (ca. 30 km). Zum Abschluss des Stadtradelns gibt es noch eine kleine Runde rund um Oranienburg. Neben schon vorhandenen Radwegen wird auch ein Ausblick auf anstehende Radwegeprojekte geworfen.

Anmeldungen und weitere Informationen sind erhältlich bei der ADFC Ortsgruppe Oranienburg unter brandenburg.adfc.de/kreisverbaende/ oranienburg/startseite

Von MAZonline