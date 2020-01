Lehnitz

Schüler der Torhorst-Gesamtschule aus Oranienburg stellen am 16. Januar interessierten zukünftigen Schülern und Eltern von 16 bis 18 Uhr die neue Oberschule in Lehnitzmit einem „Tag der offenen Tür“ vor, die zu Beginn des nächsten Schuljahres ihren Betrieb aufnimmt und gegenwärtig noch als Außenstelle durch die Torhorst-Schüler genutzt wird. Oberhavels Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf wird an diesem Tag ebenso wie Landrat Ludger Weskamp vor Ort sein. Manuela Brüssow, Schulleiterin der Torhorst-Gesamtschule, und Olaf Wildgrube, Schulleiter der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen, beantworten Schülern und Eltern dann auch alle Fragen zum Ü 7-Verfahren.

Zukünftige Schüler können „ihrer Schule ein individuelles Profil geben“

Wenn zum Schuljahresbeginn 2020/21 die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten an der Torhorst-Gesamtschule abgeschlossen sind, ziehen deren rund 200 Schüler der Sekundarstufe II wieder zurück in ihr Stammhaus. Drei Jahre lang wurden sie während der Bauarbeiten in der Außenstelle unterrichtet, die dann als neue Oberschule ihren Betrieb aufnimmt. Bis zu 75 Schüler der Jahrgangsstufe 7 können im ersten Schuljahr aufgenommen werden. Ihre Zahl soll in den folgenden Jahren wachsen, bis auch die Jahrgangsstufen acht bis zehn beschult werden. Der Landkreis hat bis dato zwei Millionen Euro in die Umbauarbeiten des ehemaligen Militärgebäudes investiert. „Die Schülerinnen und Schüler, die sich für die Oberschule in Lehnitz entscheiden, haben sehr gute Lernvoraussetzungen und die Gelegenheit, ihrer Schule ein individuelles Profil zu geben“, wirbt Kerstin Niendorf für die neue Oberschule.

Von MAZonline