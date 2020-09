Borgsdorf

Barbara (66) und Dietrich Steding (67) gingen in ihrem Berufsleben fast immer im Gleichschritt: Lehrerstudium in Güstrow, zweite Lehrerstelle in Birkenwerder (ab 1981) und Lehrer am Rungegymnasium (ab 1991). Zwischendurch (1988 bis 1991) waren sie durch die Geburt der Tochter und ihren Abstecher an die Comeniusschule Oranienburg für drei Jahre beruflich getrennt. Am Rungegymnasium Oranienburg, das die in Borgsdorf wohnenden Eheleute 2014 beziehungsweise 2015 Richtung Ruhestand verließen, begleiteten sie den Wechsel vom Abitur in zwölf Jahren zum Abitur in 13 Jahren (1992/93). Sie erinnern sich.

Im Schuljahr 1992/93 wurde in der Brandenburger Bildung Neuland betreten. Wie haben Sie diesen Wechsel in Erinnerung?

Dietrich Steding: Prinzipiell war nach der Wende die gesamte Umstellung auf das neue Schulsystem schwierig. Dieser Prozess dauerte länger als ein Jahr. Problembehaftet war zum Beispiel die Tatsache, dass für die Sekundarstufe II Lehrbücher gekauft wurden, ohne dass die Fachkonferenz sie vorher ausreichend begutachten konnte. Die Schulbuchverlage rannten uns die Türen ein. Jeder pries seine Produkte an. Damals waren wir überfordert. Erst in den Folgejahren wurden Buchbestände ausgetauscht.

Barbara Steding: Wir bekamen speziell für den Chemie-Unterricht mit, dass die punktuell ein sehr hochgreifendes, an anderen Stellen ein oberflächliches Niveau hatten. Deshalb griffen wir immer wieder auf die alten DDR-Bücher zurück. Eine damals ältere Kollegin wollte ihre gesamten Unterrichtsmittel und Lehrbücher wegwerfen. Mein damaliger Referendar sicherte sie sich und meinte: Die sind für Schüler geschrieben. In Berlin rissen sich Lehrer um solch gut strukturiertes Material. Im Unterricht viel zu kurz kamen Zusammenfassungen und Teilzusammenfassungen. Deshalb entwarfen wir – meine Kollegin Bärbel Mann und ich – Tafelbilder oder Lückentexte, um dieses Defizit auszugleichen, obwohl dafür im Rahmenlehrplan keine Zeit vorgesehen war. Nicht von Vorteil war die Tatsache, dass Biologie und Chemie kurzzeitig nur halbjahresweise unterrichtet wurden. Da blieb bei den Schülern nicht viel hängen.

Gab es positive Effekte der Umstellung von 12 auf 13 Jahre?

Dietrich Steding: Gar nicht so wenige. Ich denke an die Gestaltung der Unterrichtsthemen, bei der wir inhaltlich und organisatorisch freiere Hand hatten. Wir konnten projektorientiert mit praktischen Übungen oder Exkursionen arbeiten – da besaßen wir neue Möglichkeiten. Das hat Spaß gemacht.

Barbara Steding: Mit einem Mal konnten wir im Chemie-Unterricht Experimente machen, die nicht zwangsläufig vorgesehen waren. Ich denke da an das „Ampel-Experiment“, bei dem in einer Flüssigkeit drei Farbschichten übereinander dargestellt werden konnten. Standard ist auch, dass Schüler „unterschichten“ können sollten – da lässt man eine Flüssigkeit unter eine andere laufen.

Mit der Umstellung vom Abitur auf 13 Jahre ging auch die Möglichkeit einher, Fächer abzuwählen – eine für Sie akzeptable Änderung?

Barbara Steding: Für mich war es keine gute Lösung. Sich durch ein Unterrichtsfach zu kämpfen, das man nicht mag, ist doch eine Lebenserfahrung. Im Leben muss ein Jugendlicher auch unbequeme Dinge bewältigen.

Dietrich Steding: Da muss man sich durchbeißen. Durch diese Möglichkeit wurde es den Schülern sehr leicht gemacht. Durch das Abwahlverfahren konnten leider nicht immer alle naturwissenschaftlichen Fächer als Leistungskurs angeboten werden.

Neu war damals auch das Bewertungssystem – statt Noten gab es Punkte. Ein Fortschritt?

Dietrich Steding: Man konnte stärker differenzieren, daher ist es für mich gerechter. Bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten gab es keinen Spielraum, bei der mündlichen war es nicht ganz so einfach.

Barbara Steding: Ich machte mir für den mündlichen Bereich eine Kladde mit Antwortmöglichkeiten der Schüler, auf die sie dann auch in etwa kommen mussten. Diese Bewertung, zu der zum Beispiel auch die Sorgfalt beim Experimentieren gehört, halte ich für gerechter. Trotzdem diskutieren Schüler immer.

Durch die Einführung der Leistungskursfächer erhöhte sich auch die Anzahl der Unterrichtsstunden in den Fächern. Manch ein Lehrer beklagte, dass nun Stoff vermittelt wurde, den er selbst im Studium gar nicht hatte. Wie war das bei Ihnen?

Barbara Steding: Bei mir war es zum Beispiel die Farbtheorie, die uns im Studium nur ansatzweise vermittelt wurde. Aber an unserer Schule fand die Leitung eine ganz gute Lösung, da einige Kollegen mit den Klassen mitwuchsen, sie von der 7. Klasse an bis zum Schluss begleiteten.

Dietrich Steding: Es kam nicht überraschend. Denn viele Kollegen wechselten damals aus den polytechnischen Oberschulen zum Gymnasium, hatten also Unterricht bis Klasse 10 gegeben. Aber Kollegen, die schon zu DDR-Zeiten an der Erweiterten Oberschule unterrichtet hatten, waren uns eine große Hilfe; wie Frau Zwahr oder Frau Garduhn in Biologie oder Herr Genz in Chemie. Sie übernahmen zunächst ab Klasse 11.

Barbara Steding: Aber wir saßen oft und lange, um uns den geforderten Stoff anzueignen.

Dietrich Steding: Mein Schockerlebnis war, als Frau Garduhn einen Fahrradunfall hatte und ausfiel. Obwohl ich damals nur bis zur 10. Klasse unterrichtet hatte, musste ich ab dem Tag ihre Leistungskurse übernehmen – und bin dabei geblieben.

Haben Sie sich den „fehlenden Stoff“ selbst erarbeitet?

Dietrich Steding: Wir entschieden uns beide – allerdings später – ein Zusatzstudium über zwei Jahre zu machen. Ich wurde 1998 fertig, meine Frau 2004.

Barbara Steding: Wir waren beide so um die 50. Da merkten wir, wie schwer das Lernen fällt. Jede Stunde zählt drei- bis vierfach. Aber inhaltlich half uns das Studium sehr.

Dietrich Steding: Die Uni Potsdam organisierte das und legte wert auf Themen, die zu DDR-Zeiten zu kurz gekommen waren: in Biologie Genetik, Verhaltensbiologie und Ökologie…

Barbara Steding: …in Chemie Farbtheorie und Organik. Die wissenschaftliche Entwicklung von unserem früheren Abschluss bis zu dem neuen Stoff war ein Quantensprung.

Bekamen die Schüler mit dem Zeitpunkt der Umstellung mehr Wissen eingetrichtert?

Dietrich Steding: Mehr nicht, vielleicht intensiver durch die Leistungskurse, aber anderes vielfältiger: Medienkompetenz, Ökologie, projektorientierter Unterricht, selbstständiger Wissenserwerb, auch in Gruppen, Präsentation der Ergebnisse – das war alles anders.

Sie haben sowohl den Übergang von 12 auf 13 Klassen als auch von 13 auf 12 Klassen (2009/10) im Schuldienst miterlebt. Welcher war schwieriger?

Dietrich Steding: Für mich war es der Übergang zum neuen Schulsystem ab 1991. Da beschäftigten uns außer fachlich-organisatorische Themen auch die persönliche Unsicherheit. In Mecklenburg-Vorpommern wurde jeder Lehrer per Zufallsgenerator gekündigt. Die Umstellung in der Schule, die fachlichen Belastungen … Im Vergleich dazu verlief die Umstellung 2009/10 einfach, da sie lange angekündigt war und in unserem Fall der Oberstufenkoordinator Eckhard Klotz fantastisch organisierte; gemeinsam mit Schulleiter Uwe Seidler.

Was ist besser: 12 oder 13 Jahre Abitur am Gymnasium?

Dietrich Steding: Inhaltlich wurde vieles komprimiert. Schüler klagten oft über hohe Belastungen, sie machten Abstriche an ihrer Freizeit. Arbeitsgemeinschaften, Sportgemeinschaften, Musikschule, Matheclub mussten weggelassen werden. Das ist schade, denn diese Dinge tragen auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Insofern halte ich das 13er-System für das bessere.

Barbara Steding: Die persönliche Reife der jungen Leute ist nach 13 Jahren ausgeprägter. Wenn sie nach zwölf Jahren mit dem Studium anfangen, stellt sich die Frage, ob sie schon volljährig sind.

Dietrich Steding: Ich vermute, dass das Zwölf-Jahres-System auch wirtschaftliche Gründe hat: ein Jahr früher auf dem Arbeitsmarkt, ein Jahr weniger Kindergeld zahlen …

Von Stefan Blumberg