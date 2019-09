Oranienburg

Die Postbank eröffnet am Mittwoch, 18. September, ihre Filiale in der Bernauer Straße 53 in Oranienburg. Das müssen Sie wissen:

1. Wann ist die alte Filiale am Bahnhof zum letzten Mal geöffnet?

Die Filiale am Bahnhofsplatz 1 hat am Montag, 16. September, ein letztes Mal bis 12 Uhr geöffnet.

2. Ist die neue Filiale der Postbank barrierefrei?

Ja! Die rund 230 Quadratmeter große Filiale ist barrierefrei, sodass Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollator die Angebote in der Postbank Filiale ohne Schwierigkeiten in Anspruch nehmen können.

3. Bietet die neue Filiale auch Postdienstleistungen an?

Wie bisher bietet die neue Filiale auch Postdienstleistungen in gewohntem Umfang an.

4. Was erwartet den Kunden noch?

In der neuen Filiale bietet die Postbank ihren Kunden einen Selbstbedienungsbereich sowie Service und Beratung durch Mitarbeiter an. Gerade bei komplexen Bankgeschäften können sich die Kunden an die insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden, die ihnen mit Rat zur Seite stehen oder ihre Aufträge ausführen. Die Mitarbeiter beraten unter anderem zu den Themen Privat- und Geschäftsgirokonten, Privatkredite und Baufinanzierung.

5. Was bietet der Selbstbedienungsbereich?

Der Selbstbedienungsbereich hält zwei Service-Terminals sowie einen Geldautomaten. Am Service-Terminal können die Kunden ihre Kontoauszüge ausdrucken, Überweisungen in Auftrag geben und Daueraufträge bearbeiten. Am Geldautomaten besteht auch die Möglichkeit, Prepaid-Handys für die Mobilfunknetze von Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus aufzuladen. Ein Briefmarkenautomat und ein Briefkasten gibt es.

6. Bleibt der Briefkasten am Bahnhof?

Nein. Der Briefkasten am Gebäude Bahnhofsplatz wird abgebaut.

7. Wie sind die Öffnungszeiten?

Montags bis freitags hat die neue Filiale von 9 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Von Sebastian Morgner