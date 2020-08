Unbefriedigende Löschwasserversorgung: Ortsteile drängen auf Verbesserung

Oranienburg

Seit Jahren kämpfen die Oranienburger Ortsteile Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf um eine Verbesserung der bestehenden Wasserversorgung. Bewohner der drei Ortsteile berichten Jahr für Jahr über den abnehmenden Druck an ihren Wasseranschlüssen, was an einigen Abnahmestellen in den Ortsteilen dazu führt, dass gar kein Wasser mehr aus den Anschlüssen kommt. Das hat Folgen für alle Anwohner: So wurde in den vergangenen Jahren immer wieder ein zwischenzeitliches Sprengverbot in den drei Ortsteilen verhängt.

Immer wieder kommt es in den Sommermonaten zu einem Sprengverbot in Zehlendorf, Schmachtenhagen und Wensickendorf Quelle: Bert Wittke/Archivbild

Die drei Ortsteile sind angeschlossen an das Netz des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes ( NWA). Ein Problem ist laut der drei Ortsvorsteher zudem die mögliche Entnahme von Löschwasser im Bedarfsfall aus dem Trinkwassernetz. Im Normalfall soll die Löschwasserentnahme vorrangig aus offenen Gewässern, Brunnen oder Tankfahrzeugen genutzt werden. „Diese sind in unseren drei Ortsteilen aber nur bedingt verfügbar, so dass die Löschwasserentnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz zumindest gesichert sein muss. Das sehen wir aktuell bei der Ausbausituation des Trinkwassernetzes als nicht gegeben an“, weist Katrin Kittel (FWO/Piraten), Ortsvorsteherin aus Schmachtenhagen, auf die prekäre Situation hin. Auch für Heinz Ließke (Freie Wähler), Ortsvorsteher aus Wensickendorf, besteht dringender Handlungsbedarf: „Wir haben den Bürgermeister die Bitte an die Hand gegeben, sich um eine Verbesserung der Löschwasserversorgung zu bemühen. Die Art und Weise ist uns eigentlich egal, nur eine Verbesserung muss dringend her.“

Großer Bedarf an Löschwasserentnahmestellen

Im Vertragswerk mit dem NWA steht die Bereitstellung von Löschwasser nicht drin. Im Rahmen des Hauptausschusses am Montagabend wurde rege über die Möglichkeiten diskutiert, neue Löschwasserentnahmestellen in den drei Ortsteilen zu installieren. So zeigte Stadtbrandmeister Sven Marten anschaulich mittels einer Grafik, dass der Bedarf sehr groß ist. „Um eine flächendeckende Löschwasserversorgung zu garantieren, wären 34 Entnahmestellen notwendig, aktuell sind es drei“, so Sven Marten am Montagabend. Möglichkeiten wären der Bau von neuen Löschwasserbrunnen, wie vom Ortsbeirat Zehlendorf gewünscht oder von unterirdischen Löschwasserbehältern. Alle Möglichkeiten wären allerdings sehr kostenintensiv für die Stadt.

Für SPD-Politiker Dirk Blettermann wäre es sinnvoll, die Ortsteile an das Stadtnetz anzuschließen. Quelle: Marco Paetzel/Archivbild

Eine ganz andere Möglichkeit brachte dagegen der SPD-Stadtverordnete Dirk Blettermann ins Spiel: “Eine einheitliche Be- und Entwässerung beschäftigt uns ja schon seit vielen Jahren. Wenn wir nun für viel Geld neue Löschwasserbrunnen bauen oder Zisternen, wäre es durchaus auch eine Überlegung wert, die drei Ortsteile komplett an das Netz der Stadt anzuschließen.“ Vor allem ärgert Dirk Blettermann die Tatsache, dass an einigen Stellen in den Ortsteilen elementare Bedürfnisse noch nicht erfüllt sind. „Wenn wir als Stadt einheitlich sein wollen, kann es doch nicht sein, dass einige Haushalte in den Ortsteilen noch nicht mal ans Abwasser angeschlossen sind.“

Von Knut Hagedorn