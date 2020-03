Oranienburg

Das Thema des Corona-Virus ist auch in der Oranienburger Turm-Erlebniscity angekommen. So wurden vor kurzem zusätzliche Desinfektionsrunden im Haus eingeführt. Türklinken, Handläufe und Oberflächen werden über den regulären Zyklus hinaus engmaschiger gereinigt. Außerdem wird den Mitarbeitern und Gästen die vom Robert-Koch-Institut empfohlene Niesetikette ans Herz gelegt. Der Bestand an Reinigungsmitteln wurde erhöht, weil in der Branche Lieferengpässe nicht auszuschließen sind. „Wir sehen aber bisher kein unkalkulierbares Gefahrenpotenzial in unserem Haus und haben mit Ausnahme der genannten Maßnahmen bis auf Weiteres keinen Anlass zu veränderten Betriebsabläufen“, so SOG-Geschäftsführer Kay Duberow.

Hoher Hygienestandard in Schwimmbädern erforderlich

Die Ansteckungsgefahr wurde von Kay Duberow in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel erörtert und beurteilt. Zudem gibt es einen engen fachlichen Austausch innerhalb der Bäderbranche, unter anderem mit der EWA (European Waterpark Association). Weil in öffentlichen Schwimmbädern der Hygienestandard grundsätzlich sehr hoch ist und die Anforderungen an die Aufbereitung des Becken- und Badewassers teilweise sogar die Standards der Trinkwasserversorgung überschreiten, und darüber hinaus DIN/EN-Normen die Reinigung und Flächendesinfektion regeln, ist nach gemeinsamer Auffassung das Maß an Reinigung im Status quo ausreichend, um einer unspezifischen Gefährdung durch das Covid-19-Virus zu begegnen. Der Betrieb in der Turm-Erlebniscity findet also uneingeschränkt statt.

Von MAZonline