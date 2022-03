Unfall auf der A 10 zwischen Oranienburg und Oberkrämer: Verkehr 14 Stunden lang beeinträchtigt

Oranienburg/Oberkrämer

Zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Prenzlau kam es am Mittwochnachmittag (16. März) gegen 13 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 10. Offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr ein Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Der auffahrende Lkw kam dabei nach links ab und stieß auf der mittleren Spur mit dem Auto eines 66-Jährigen zusammen. In der Folge stießen beide Fahrzeuge gegen die Mittelleitplanke, wobei der Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Möhren und Glucose verteilen sich auf der A 10 am Kreuz Oranienburg

Die Ladung der beiden Lastkraftwagen – Möhren und Glucose – verteilten sich auf der Fahrbahn, weswegen der nachfolgende Verkehr die Unfallstelle nicht mehr passieren konnte. Die A10 musste bis 17.30 Uhr voll gesperrt werden. Während der Vollsperrung wurde der Verkehr über die Anschlussstelle Oberkrämer abgeleitet. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte ab 17.30 Uhr ein Fahrstreifen freigegeben werden. Erst gegen 3 Uhr konnte die Autobahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. An den drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 150.000 Euro.

Weiterer Unfall zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer

Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Stau im nachfolgenden Verkehr. Gegen 14.35 Uhr mussten Polizeibeamte einen weiteren Unfall zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle aufnehmen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer auf einen am Stauende stehenden Lkw der Marke Iveco auf. Der 56-Jährige wurde dabei verletzt, so dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Von Stefanie Fechner