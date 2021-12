Unfall auf der A111 bei Stolpe: Drei Verletzte und Vollsperrung

Hohen Neuendorf

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos hat sich am Donnerstagabend (30. Dezember) gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn 111 an der Anschlussstelle Stolpe in Fahrtrichtung Kreuz Oranienburg ereignet. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Walsleben auf MAZ-Nachfrage mitteilte, sind dort während eines Überholvorgangs ein Mercedes und ein Seat zusammengestoßen.

Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die A111 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline